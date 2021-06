La gauche, représentée par Daniel Bessiron et Amandine Demore, l'emporte sur un score extrêmement serré dans le canton d’Échirolles (Isère) face à la droite.

Second tour départementales 2021 en Isère : la gauche remporte un duel très serré à Échirolles

Avec seulement 58 voix d'écart entre les deux listes, c'est le binôme du Printemps isérois composé de Daniel Bessiron et Amandine Demore qui remporte le second tour des élections départementales dans le canton d'Échirolles. L'union de la gauche recueille 50,40% des voix, contre 49,60% pour le binôme qui représente la majorité départementale sortante, de droite, avec Philippe Maldonado et Suzy Mavellia.