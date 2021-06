Le parti de la majorité présidentielle, représenté par le binôme composé de Joëlle Hours et Franck Benhamou (La République en Marche) ressort vainqueur du second tour des élections départementales dans le canton de Meylan (Isère) avec 52% des voix.

Second tour départementales 2021 en Isère : le canton de Meylan remporté par La République en Marche

Le score était serré mais c'est La République en Marche qui l'emporte au second tour des élections départementales dans le canton de Meylan (Isère). Le binôme composé de Joëlle Hours et Franck Benhamou a recueilli 52% des voix, devant Agnès Rolin et Nicolas Retour pour le Printemps isérois qui ont récolté 48% des suffrages exprimés.

La République en Marche a renversé la vapeur lors de ce second tour du scrutin, le parti avait récolté 28% des voix au premier tour, contre 36% pour l'union de la gauche.