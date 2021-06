La droite l'a emporté de justesse au second tour des élections départementales dans le canton du Moyen Grésivaudan (Isère). Le territoire passe à droite après des années sous l'égide du Parti socialiste.

Second tour départementales 2021 en Isère : le canton du Moyen Grésivaudan passe à droite

Le canton du Moyen-Grésivaudan (Isère) passe à droite après la victoire du binôme composé d'Annick Guichard et de Christophe Suszylo ce dimanche 27 juin. Soutenus par la droite et le centre, ils recueillent 52% des voix au second tour des élections départementales.

Bernard Michon et Flavie Rebotier, représentants du Printemps isérois et candidats sortants dans le canton recueillent quant à eux 48% des suffrages.