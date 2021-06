À Grenoble, l'ensemble des candidats investis par le Printemps isérois ont remporté le second tour des élections départementales dans leurs cantons.

Second tour départementales 2021 en Isère : tous les cantons grenoblois remportés par l'union de la gauche

Dans tous les cantons de Grenoble, ce sont les candidats investis par le Printemps isérois qui ont remporté le second tour des élections départementales. Des cantons qui étaient tous sous l'égide de partis de gauche lors du dernier mandat.

Grenoble-1

Sophie Romera et Benjamin Trocmé récoltent 67% des voix, contre 33% pour Louve Carrière et Alain Cœur, investis par La République en Marche.

Grenoble-2

Avec 59% des voix, Éléonore Kazazian-Balestas et Jérôme Cucarollo remportent le canton Grenoble-2. Dominique Spini Alim et Stéphane Dupont-Ferrier pour la droite et le centre ont recueilli 41% des suffrages exprimés.

Grenoble-3

Pauline Couvent et Simon Billouet recueillent 63% des voix, contre 37% pour Sandra Hamedi et Adam Thiriet, investis par Les Républicains et le Modem.

Grenoble-4

Pour le Printemps isérois, Amandine Germain et Pierre-Didier Tchétché récoltent 66% des suffrages exprimés. Bertrand Biju-Duval et Leila Angela Mokondjimobe , investis par La République en Marche recueillent quant à eux 34% des voix.