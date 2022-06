Second tour des élections législatives : la participation à midi en Ile-de-France atteint 11,86%

A midi, le second tour des élections législatives a mobilisé 11,86% des électeurs en Ile-de-France. C'est dans les Yvelines qu'on s'est le plus déplacé et c'est en Seine-Saint-Denis que la mobilisation est la plus faible à la mi-journée.