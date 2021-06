Comme lors du premier tour des élections départementales et régionales, dimanche 20 juin, le taux de participation à la mi-journée pour le second tour ce dimanche est faible dans l'Oise comme dans la Somme. Il a même baissé dans l'Oise par rapport au premier tour.

Second tour des élections: les taux de participation toujours faibles dans l'Oise et la Somme à la mi-journée

Le second tour des élections départementales et régionales ce dimanche ne mobilise pas beaucoup plus les électeurs que la semaine passée, lors d'un premier tour marqué par un taux d'abstention record dans l'Oise et la Somme.

Ce dimanche midi, le taux de participation dans la Somme est de 13,63 %, contre 12,33 % à la même heure lors du premier tour du scrutin. Il était de plus de 25% en 2015. Dans le département de l'Oise, le taux de participation est de 12,96 % ce midi. Il accuse une baisse de plus de 2 points par rapport au premier tour où 15,28% des électeurs avaient voté à midi. En 2015, le taux de participation dans l'Oise était de 21,62% à l'occasion des élections régionales et de 16,45% pour les élections départementales.