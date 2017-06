Second tour des législatives : 380 000 électeurs appelés aux urnes de 8h à 18h dans la Manche

On vote ce dimanche 18 juin pour le second tour des législatives partout en France. Dans la Manche, dans les quatre circonscriptions, les électeurs ont le choix entre deux candidats.

Pour ce second tour des législatives, il n'y a pas de changement sur l'organisation du vote dans la Manche. Les horaires sont inchangés : les bureaux de vote ouvrent à 8h et ferment à 18h. 744 bureaux au total dans le département pour accueillir les 380 000 électeurs. ils doivent trancher entre quatre duels. il reste deux candidats face à face dans chacune des quatre circonscriptions manchoises. Huit candidats donc au total contre 45 au premier tour. Les opérations de dépouillement devraient donc aller plus vite. Mais il faudra cependant attendre 20h pour les premiers résultats officiels.

Quelques règles à ne pas oublier

Pour voter, si la carte électorale n'est pas obligatoire, attention à ne pas oublier une pièce d'identité pour les communes de plus de 1000 habitants, une pièce d'identité avec photo. Et noter que le passage dans l'isoloir est obligatoire et qu'il est interdit de ne prendre qu’un seul bulletin avant de s’y rendre. Souvenez-vous aussi que si vous écrivez sur le bulletin il est considéré comme nul.