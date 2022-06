Second tour des législatives : c'est dans les Hauts-de-Seine qu'on a le plus voté à 17h00

C'est dans les Hauts-de-Seine (36,55%) qu'on s'est le plus déplacé en Ile-de-France à 17h00 pour le second tour des élections législatives. A Paris, le taux de participation était de 34,98%. On s'est peu déplacé en Seine-Saint-Denis (25,23%) qui occupe la dernière place du classement national.