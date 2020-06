Second tour des municipales 2020 à Orléans: Olivier Carré se dit "plus combatif que jamais"

Arrivé en deuxième position au premier tour des municipales 2020 à Orléans avec 24,1% des voix, loin derrière l'ancien maire (L.R) Serge Grouard et ses 35,6%, Olivier Carré se dit "plus combatif que jamais". Le maire sortant (soutenu par LREM), qui doit faire face également au second tour à une liste d'union de la gauche, estime que "les cartes sont complètement rebattues".

Le chef de file de la liste "Orléans Naturellement" en profite pour fustiger "le comportement de certains candidats" durant la période de confinement et délivre au passage un certain nombre de propositions comme un fonds alimenté par une partie des indemnités des élus municipaux en faveur des plus démunis.

La droite, la gauche et le centre

Pour Olivier Carré, les choses sont désormais très claires. Il y a un ancrage très à droite, une droite "conservatrice" avec la liste conduite par Serge Grouard et un ancrage très à gauche, "l'ancien bloc" avec la liste issue de la fusion entre Jean-Philippe Grand (E.E.L.V) et le binôme Baptiste Chapuis (P.S) et Dominique Tripet (P.C). "Entre barre à droite toute et barre à gauche toute", il y a un "axe central que je représente, celui de la continuité dans le changement" indique le maire sortant.

Petits calculs et petites combines"

Olivier Carré évoque "de petits calculs et de petites combines" et en profite au passage pour égratigner l'ancien maire Serge Grouard, dont les méthodes ont pu être "choquantes" lors de la période de confinement durant laquelle la campagne électorale a été reléguée au second plan. Allusion à peine voilée à la polémique sur les masques de la part d'Olivier Carré.

Une cagnotte des élus pour les plus démunis

Pour faire face à la crise économique et sociale qui se profile, il faudra "plus que jamais du consensus et non pas cliver" martèle Olivier Carré. Le maire sortant parle "de nouveaux outils à mettre en place pour le centre communal d'action sociale", de mobilité plus propre avec "plus de place pour le vélo", mais aussi de "renforcer la rénovation thermique des bâtiments", quant aux associations culturelles et sportives, "les subventions seront maintenues et il y aura une aide au cas par cas pour qu'aucune ne reste sur le carreau".

Enfin sur une période donnée qui reste à déterminer, Olivier Carré propose de mettre en place un fonds, alimenté par un quart ou tiers des indemnités de chaque élu municipal de la majorité, qui servira aux plus démunis comme par exemple les personnes âgées seules. Cette proposition sera votée en conseil municipal. "Ce n'est pas une question de se racheter mais de poursuivre un élan de solidarité" rétorque le maire, épinglé par la justice sur ses notes de frais.