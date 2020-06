A cause du coronavirus, les trois candidats qualifiés au second tour des élections municipales bouleversent leur façon de faire campagne. Ils misent tous sur les réseaux sociaux.

Municipales à Besançon : comment les trois candidats vont faire campagne pour le second tour

Le second tour des élections municipales aura lieu le 28 juin 2020

Dernières vérifications pour les candidats au second tour des élections municipales, prévu le 28 juin prochain : il ne reste plus que quelques heures pour déposer les listes en préfecture. Dernier délai à 18h ce mardi. A Besançon, c'est fait pour l'écologiste Anne Vignot et pour le candidat Les Républicains Ludovic Fagaut. Quant à Eric Alauzet, pour LREM, la liste sera remise à la préfecture dans la journée de mardi.

Une campagne 2.0, à cause du Covid-19

Tous les candidats se préparent à faire une campagne de second tour inédite : "ça va être très particulier", confie Franck Monneur, le directeur de campagne d'Eric Alauzet. A cause du coronavirus, fini les contacts physiques avec les électeurs, pas de réunion publique, pas de porte à porte mais des Facebook live : c'est la campagne 2.0.

C'est aussi comme ça que va faire Anne Vignot : elle organise un débat à suivre en direct mardi soir, en plus des vidéos courtes de quelques minutes publiées sur son site. Tous les candidats misent donc sur les réseaux sociaux. Ludovic Fagaut a, lui, carrément créé une web télé. Elle s'appelle BMTV Besançon Maintenant Télé, une émission diffusée sur YouTube et Facebook d'une heure environ, où les internautes posent leurs questions en direct.

Affiches et tracts dans les boîtes aux lettres

Enfin, tous les prétendants à la mairie de Besançon vont continuer à coller des affiches, et bien sûr, tradition électorale oblige, déposer des tracts dans les boites aux lettres. La campagne officielle va démarrer le 15 juin.

Le 15 mars dernier Anne Vignot (EELV, PS, PCF), est arrivée en tête avec 31,19% des voix. Suit Ludovic Fagaut (LR), "Besançon Maintenant" avec 23,59% et Eric Alauzet, (LREM-MODEM) "L'Ecologie Positive" (18,89%). Notre analyse ici.