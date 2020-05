Second tour des municipales au Mans : les Verts vont trancher en assemblée générale

Suivre Stéphane Le Foll ou Marietta Karamanli pour le second des élections municipales au Mans? La décision d'Isabelle Sévère, tête de liste écologiste, est attendue pour ce samedi 30 mai. Cela fera suite à un vote des adhérents la veille en assemblée générale.

Que vont faire les Verts au second tour des municipales au Mans ? La candidate perdante, Isabelle Sévère, devrait se prononcer ce samedi 30 mai, à la suite d'un vote des adhérents réunis la veille en assemblée générale. Le calendrier est très serré, le second tour doit avoir le 28 juin prochain, si les conditions sanitaires le permettent, et surtout le dépôt des listes doit se faire avant le 2 juin.

Deux solutions se présentent pour la tête de liste écologiste recalée avec 9,98% des suffrages en mars dernier : soit fusionner avec le maire sortant Stéphane Le Foll, soit s’allier à l’opposante et député PS, Marietta Karamanli.

En attendant le vote des adhérents, les tractations vont bon train. "Il y a des réunions tous les soirs", nous confie un cadre du parti. Il faut dire que toutes les négociations entre Isabelle Sévère et Stéphane Le Foll ont été suspendues pour gérer la crise sanitaire.

Des négociations en cours pour gérer les délégations stratégiques

La philosophie des Verts c’est que pour agir et avoir des responsabilités, il faut intégrer la majorité, ce qui pencherait donc en faveur du maire sortant et de ses 42 % obtenus au premier tour. Une alliance mais pas à n'importe quel prix, les Verts ne veulent pas de "délégations de pantins", ils visent des domaines comme la mobilité, les transports, l'aménagement du territoire. Dans le viseur également, des postes clefs, ceux d'adjoints, rappelons qu'Isabelle sévère est l'actuelle première adjointe au maire. Enfin il faut « clarifier les choses » sur les sujets qui fâchent comme le projet Ikea-Leclerc sur la zone de Béner.

Toutes ces questions seront abordées pendant l’assemblée générale des Verts ce vendredi 29 mai. Les adhérents devront également tenir compte de l’avis de simples sympathisants écolos qui composaient 60% de la liste d’Isabelle Sévère au premier tour.