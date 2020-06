Tous les candidats au second tour des élections municipales avaient jusqu'au 2 juin pour déposer leurs listes en préfecture. Malgré les tractations, il n'y a aucune fusion de listes en Creuse. En revanche l'un des trois candidats de Felletin se retire.

Second tour des municipales : en Creuse, qui y retourne et qui se retire?

On sait maintenant, qui sera candidat au second tour des municipales en Creuse. La date limite pour déposer les listes en préfecture, était fixée au 2 juin. En Creuse, les habitants de 43 communes vont devoir retourner aux urnes, le dimanche 28 juin. Dans les villages de moins de 1000 habitants, c’est simple : tous les candidats qui n’ont pas été élus au premier tour sont automatiquement en lice pour le deuxième tour.

En revanche, dans les grosses communes, c’est bien plus compliqué. Les listes qui ont obtenu plus de 10% au premier tour ont le droit de se maintenir. Les candidats ont aussi la possibilité de fusionner leurs listes, dans l’espoir d’obtenir de meilleurs résultats.

A Guéret, Thierry Delaitre regrette de n'avoir pas pu fusionner

A Guéret, il y avait quatre candidats au premier tour… Il y en aura de nouveau quatre au second. Pour mémoire : Eric Correia était arrivé en tête avec 32,98%. Marie-Françoise Fournier enregistrait 27,70%. Sylvie Bourdier a obtenu 25,82%. Et Thierry Delaitre était à 13,50%. Ces scores permettaient à tous les candidats de se maintenir et ils ont effectivement tous déposé une liste.

Pourtant, Thierry Delaitre aurait vraiment aimé fusionner sa liste avec celle d’un autre candidat. Il a approché Marie-Françoise Fournier et Sylvie Bourdier, mais ces dernières ont préféré repartir seules. "On regrette de ne pas avoir pu intégrer un autre liste, reconnait Thierry Delaitre, qui précise, je pense qu'on aurait pu apporter des contributions utiles notamment sur les problématiques de re-dynamisation du centre-ville et de développement économique".

Afin de ne pas décevoir ses électeurs et dans l'optique de faire vivre ses idées jusqu'au bout, Thierry Delaitre a donc déposé une liste pour le second tour. Mais il ne se fait aucune illusion : "On n'imagine pas un seul instant pouvoir refaire notre retard". Le professeur d'économie du lycée Pierre-Bourdan espère en revanche décrocher quelques sièges au conseil municipal.

Aubusson : Catherine Debaenst résiste aux propositions d'alliances

A Aubusson la situation est différente: trois candidats ont déposé leur liste.

Au premier tour Jean-Luc Léger était en tête avec 36,64%. Michel Moine arrivait ensuite avec 32,81%. Catherine Debaenst a obtenu 21,82%. Jean-Luc Pissaloux, quant à lui, n'a enregistré que 8,74% des voix. Ce score ne lui permettait pas de ce maintenir. Il aurait cependant pu faire une alliance avec l'un des autres candidats en vue du second tour.

Catherine Debaenst, a été sollicitée par Jean-Luc Léger et Michel Moine rapidement après le premier tour. Tous deux auraient souhaité une alliance. Mais Catherine Debaenst et ses colistiers ont refusé : "On s'est dit que ce n'était pas très correct d'aller voir ailleurs uniquement pour obtenir un poste d'adjoint. Ce n'était ni dans nos valeurs, ni dans notre éthique. Nous repartons donc avec la même liste", indique-t-elle.

La candidate ne compte pas faire de la figuration dans ce second tour. Elle a d'ailleurs proposé une alliance à Jean-Luc Pissaloux. Cependant aucun accord n'a été trouvé.

Felletin : Michel Pinton se retire

Au premier tour, trois têtes de liste se sont affrontées à Felletin : Renée Nicoux, ancienne maire (2008 à 2014) et ancienne sénatrice PS est arrivée devant, avec 41,55% des voix. Michel Pinton, ancien maire également (1995 à 2008) a enregistré 34,38% des voix et Philippe Collin, de l'équipe municipale sortante a obtenu 24,07% des voix.

Ces résultats permettaient aux trois candidats de se maintenir, et les deux hommes souhaitaient s'allier afin de concurrencer Renée Nicoux. Des tractations ont commencé, mais l'équipe municipale de Michel Pinton ne l'a pas suivi : " Notamment les membres de ma liste qui occupaient les positions les plus élevées. Dans ces conditions ma tâche devenait impossible et j'ai préféré, pour la clarté du débat, retirer ma liste", explique-t-il.

Au second tour à Felletin, Renée Nicoux sera donc opposée à Philippe Collin.

Bonnat : trois listes au second tour

La dernière ville creusoise de plus de 1000 habitants qui doit organiser un second tour est la commune de Bonnat. Au premier tour Philippe Chavant est arrivé en tête avec 49,05% des voix. Adrien Moreau a obtenu 26,11% et Bernard Blanchon a enregistré 24,84%.

Ils ont tous déposé une liste en préfecture.