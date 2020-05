Municipales en juin : à Vauvert, le maire sortant et son challenger satisfaits

À Vauvert, Jean Denat et Jean-Louis Meizonnet, les deux candidats restés en lice à l'issue du premier tour des élections municipales le 15 mars sont satisfaits de la date du 28 juin pour le second tour. Pour des raisons différentes. Ils s'en expliquent.

"Il ne fallait pas faire le premier tour confie Jean Denat, le maire sortant de Vauvert. Maintenant, dès l'instant que la situation sanitaire le permet, il me semble qu'organiser le second tour le 28 juin est une bonne décision. Il faut que les choses soient définitivement tranchées, que les équipes qui sont en place soient légitimes et puissent travailler car il y a un travail colossal à faire, face à la crise qui va suivre. C'est important pour les maires élus au premier tour et ceux qui attendent pour pouvoir rebondir après la crise. "

85 voix d'écart entre le maire sortant et le candidat du Rassemblement national

Jean-Louis Meizonnet, le candidat du Rassemblement national qui ne compte que 85 voix d'écart avec le maire sortant souhaite également "que cette élection soit rapidement liquidée." Il compte utiliser tous les moyens dont il dispose, les réseaux sociaux notamment, pour convaincre ses électeurs d'aller voter le 28 juin.

"Effectivement, il y a peu d'écart entre le maire et moi, nous avons des chances de gagner. Ce serait dommage de ne pas mobiliser les électeurs. D'ici le 28 juin, il n'y a pas de raisons que ces électeurs qui vont faire leurs courses normalement n'aillent pas voter." Au premier tour, le taux de participation était de 49,85%.