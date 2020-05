Second tour des municipales le 28 juin : "une décision sage" selon le maire sortant d'Auxerre

Le Premier ministre Édouard Philippe et le ministre de l'intérieur Christophe Castaner ont tous deux officialisé ce vendredi à la mi-journée l'organisation du second tour des municipales le 28 juin prochain. Le premier tour avait eu lieu le 15 mars dernier.

Le maire sortant d'Auxerre y est favorable

La réaction du maire d'Auxerre : "La vie reprend. On voit bien dans la ville, les magasins ont rouvert, les gens se promènent de nouveau, donc ce qui est possible pour la vie collective classique doit être possible pour la vie démocratique, il n'y a pas de raison pour que la vie démocratique s'interrompt. Nous étions déjà bien organisés pour le premier tour mais je peux vous assurer que pour le second dans les bureaux de vote ça va être aseptisé au maximum. On a anticipé parce qu'il y avait cette incertitude, ces allers-retours entre juin, septembre, peut-être octobre ou janvier pour la vie des instance et la vie des élus et en particulier des exécutifs, ça commence à devenir compliqué. Là au moins les choses seront clair, l'ensemble des élus pourront de mettre au boulot dans la foulée, donc je trouve que c'est une bonne décision, en tout cas une décision sage."

Guy Ferez (sans étiquette, soutenu par le PS et LREM), maire sortant à Auxerre, devrait faire face à une quadrangulaire le 28 juin avec Crescent Marault, le candidat de la droite, Maud Navarre d'Europe écologie les Verts et puis avec la liste écologiste de Denis Roycourt. Il a lancé aujourd'hui un appel à Maud Navarre pour fusionner les deux listes écologistes.

Pour Julien Odoul, c'est un mauvais choix

La réaction de Julien Odoul, candidat (Rassemblement national) à la mairie de Sens : "J'étais partisan de reporter cette élection, le premier et le second tour, pour refaire cette élection car le monde a changé depuis trois mois, les enjeux locaux ont changé et pour garantir la sincérité et la sécurité des élections. Il aurait été, à mon sens, beaucoup plus responsable de reporter soit à l'automne prochain soit au début de l'année 2021 cette élection. C'est une élection, où il y a un très grand risque d'abstention. On va se diriger vers une abstention record puisque les Sénonais et les Français en général ont été traumatisés par ce fiasco démocratique et sanitaire du 15 mars. Et ensuite, avec une participation minime, la légitimité des équipes municipales qui sortiront vainqueur de ces élections du 28 juin sera évidemment très affaiblie."

A Sens, lors du premier tour le 15 mars dernier, Julien Odoul, chef de file du Rassemblement national en Bourgogne, était arrivé en 3e position avec près de 15 % des voix, il participera à la quadrangulaire qui s'annonce face à la maire sortante, Marie-Louise Fort (LR-UDI), Mathieu Bittoun (EELV-LFI-PC) et Laurent Moinet (Le Bon Sens).