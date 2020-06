Les candidats au second tour des municipales avaient jusqu'à mardi pour déposer leur liste. Maintien, retrait, fusion : tour d'horizon du second tour en Drôme-Ardèche où l'on votera dans cent communes.

Second tour des municipales : les jeux sont faits

Les discussions se sont poursuivies jusqu'au dernier moment pour tenter de trouver un accord entre les listes. Additionner les voix obtenues au premier tour par plusieurs listes pour être plus fort au second, c'est souvent l'objectif.

S'unir face au maire sortant

C'était l'objectif des deux listes de gauche à Bourg-les-Valence. Alexandre Pothain soutenu par EELV et la France Insoumise avait demandé comme préalable non négociable au divers gauche Wilfrid Pailhès de couper tout lien avec la République en Marche. Wilfrid Pailhès a accepté et les deux listes ont fusionné. Leur objectif : ravir le poste de maire à Marlène Mourier, à droite qui a recueilli 48% des suffrages au premier tour.

Même scénario à Crest. La liste de la gauche alternative de René-Pierre Halter a trouvé un accord avec la liste proche du PS de Samuel Arnaud. En cas de victoire, René-Pierre Halter sera maire et Samuel Arnaud, premier adjoint ont indiqué les deux listes lors d'une conférence de presse mardi. L'objectif de cette fusion, c'est de faire tomber le maire sortant Hervé Mariton (les Républicains) qui brigue son cinquième mandat et qui pour la première fois n'a pas été réélu au premier tour.

A Romans, ce sera aussi un duel mais la situation est un peu plus compliquée. La liste de la gauche radicale a annoncé son retrait. La liste divers gauche d'Isabelle Pagani a fusionné avec la liste centriste de Thomas Huriez, patron de l'entreprise textile 1083. Cette union de la gauche et du centre fait grincer des dents les colistiers communistes d'Isabelle Pagani : pas question pour eux de gouverner la ville en cas de victoire avec Thomas Huriez, qualifié de candidat de droite. Ils ont claqué la porte; ça ne change pas grand chose : il y aura bien deux listes face à face le 28 juin : celle de Thomas Huriez et celle de la maire sortante Marie-Hélène Thoraval. Restent à savoir si les électeurs d'Isabelle Pagani iront voter pour Thomas Huriez.

L'union n'est pas toujours possible ou pas toujours souhaitée

A Aubenas, il y aura quatre listes. Les trois listes de gauche ont tenté une liste commune mais ça n'a pas été possible. La liste divers gauche de Patricia Roux a fini par fusionner avec la liste de Mickaël Jeanjean, EELV, mais l'accord n'a pas été possible avec la gauche radicale qui se représentera donc. Deux listes à gauche à Aubenas et deux listes du centre droit : celle du maire sortant Jean-Yves Meyer et celle de Roger Kappel qui a fusionné avec Alexandra Cauquil.

A Tournon, on va rejouer le premier tour. Les mêmes se représentent. Le maire sortant Frédéric Sauzet, le divers gauche Pierre Guichard et Pascal Diaz, ce chef d'entreprise très préoccupé par le sort des entreprises et des commerces face à la crise économique qui s'annonce après la période de confinement.

A Annonay, Jérôme Dozance fait le même raisonnement. Il voulait se retirer à l'issue du premier tour. Il maintient sa liste finalement lui aussi préoccupé par le sort des commerces dans les mois qui viennent. Il y aura donc quatre candidats : le divers gauche Simon Plenet, le divers droite Marc-Antoine Quenette, l'écologiste Denis Neime et donc Jérôme Dozance. Seule l'extrême gauche n'a pas pu se maintenir après le premier tour.

A Die, ce sera un duel ente le maire sortant Gilbert Trémolet et la liste divers gauche d'Isabelle Bizouard. Philippe Leewenberg, leader de la lutte pour le maintien de la maternité jette l'éponge. Il parle de dissensions au sein de sa liste pendant le confinement.