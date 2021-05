Sécurité à Abbeville : le centre-ville à 30 km/heure, 20 caméras de vidéoprotection supplémentaires

Le maire d'Abbeville a annoncé ce mardi trois mesures pour renforcer la sécurité dans la commune : des caméras de vidéoprotection, une "brigade verte" composée de deux policiers municipaux, et le passage de la quasi totalité des rues du centre-ville à 30 km/heure.

20 caméras

Une vingtaine de caméras de vidéoprotection, en sus des 48 déjà en place sur Abbeville, seront déployées au cours de l'année 2021. "Il s'agit de vidéoprotection, pas de vidéosurveillance", tient à souligner le maire UDI-LR Pascal Demarthe, candidat aux élections régionales de juin sur la liste de Xavier Bertrand. Quelle différence ? "Il n'y a pas d'agent derrière chaque caméra, les images sont enregistrées et réquisitionnées sur demande de la justice lorsqu'une infraction est constatée". Sauf pour le pont de la femme nue, qui sera désormais soumis à la vidéoverbalisation pour les poids lourds qui l'empruntent, alors que c'est interdit.

Parmi ces 20 caméras, certaine seront fixes, installées dans plusieurs lieux publics de la ville, comme des parcs. D'autres seront nomades. "Si on constate des dépôts sauvages", par exemple, détaille Fabrice Beauger, adjoint à la sécurité. Le déploiement coûtera 125.000 euros pour l'année 2021, dont 50.000 pour la municipalité et le reste à charge du département et de la FDE, la Fédération Départementale d’Énergie de la Somme. De l'argent pas forcément bien dépensé, pour le conseiller municipal d'opposition Angelo Tonolli, selon qui "cela ne fait que déplacement le problème".

Le centre-ville à 30 km/h

En tout, la vitesse de 166 rues du centre-ville d'Abbeville sera réduite à 30 km/heure, contre 50 actuellement. Une mesure "très demandée", affirme le maire. "Ils roulent comme des fous", confirme Michel, un riverain de la chaussée d'Hocquet. La majeure partie de l'hyper-centre passera donc en zone 30 à partir de ce 1er juin. Les panneaux sont en cours d'installation.

"Pendant l'été, nous ferons de la prévention", assure l'édile, avant le renforcement des contrôles et des contraventions. Si vous dépassez la limitation, il vous en coûtera donc a minima 135 euros et 1 point sur votre permis.

Une "brigade verte"

Deux policiers municipaux ont récemment été embauchés pour composer une "brigade verte" chargée d'aller à la rencontre de la population pour faire de la prévention en termes d'écologie, de jets de détritus ou encore de déjections canines. La brigade pourra aussi dresser des amendes, pour les récalcitrants.