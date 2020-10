Sécurité à Bordeaux : premier conseil de quartier au Grand Parc pour la nouvelle municipalité

Une première prise de contact entre élus et habitants. Ce 14 octobre, le maire de Bordeaux Pierre Hurmic et plusieurs de ses adjoints ont participé à leur premier conseil des quartiers Grand Parc, Jardin Public et Chartrons. 300 habitants étaient présents à ce débat public. Parmi les nombreuses thématiques abordées, la sécurité, sujet sensible ces derniers mois dans les quartiers au nord de Bordeaux.

C'est d'ailleurs Pierre Hurmic qui a lancé le débat dans son discours introductif. Pour le maire, la réponse à apporter à l'insécurité doit être double : il faut à la fois "de la prévention" et de "la répression". Travailler sur "le social" mais aussi mettre sur pied une police de proximité. "Il faut revenir à une politique d’îlotage", explique Pierre Hurmic. "Ici au Grand Parc, les gens me disent qu'ils voient trop peu les policiers dans la rue. Il faut qu'ils soient présents, qu'ils connaissent les habitants, les commerçants, les jeunes ..." Actuellement, la police municipale de Bordeaux compte 140 agents. La mairie estime qu'il en faudrait 250 pour pouvoir couvrir les huit quartiers de la ville.

300 habitants du Grand Parc, du Jardin Public et des Chartrons ont participé au conseil de quartier du 14 octobre 2020 © Radio France - Margot Turgy

Des habitants divisés

Quant aux habitants du Grand Parc, ils sont divisés sur la question de l'insécurité et les réponses à y apporter. Arnaud vit depuis 15 ans dans le quartier et s'estime de moins en moins en sécurité : "Depuis 2016, il y a des voitures qui brûlent", assure-t-il. "C'est un peu exagéré", lui rétorque Jamel, qui habite le quartier depuis 25 ans. Si les deux Bordelais se rejoignent sur le fait "qu'il y a de la violence", ils n'ont pas la même solution en tête pour y remédier. Arnaud soutient un renforcement de la présence policière. Jamel lui, préférerait "se mettre autour de la table" et "discuter des moyens" pour apaiser la situation.