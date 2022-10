Sécurité à Nantes : "On a l'impression de vider l'océan avec une petite cuillère" dit l'Unsa police

Johanna Rolland, la maire de Nantes, veut qu'une unité mobile de 80 CRS soit en permanence basée dans l'agglomération, notamment pour patrouiller la nuit, entre 22 heures et 6 heures du matin. C'est ce qu'elle va demander lors d'un rendez-vous au ministère de l'Intérieur, ce mardi après l'enchaînement de violences de la semaine dernière. Est-ce la bonne solution ? Voilà ce qu'en pensent des représentants de la police à Nantes.

Si vous êtes relâché sans sanction, rien ne vous empêche de recommencer le lendemain

"Il faut des moyens humains supplémentaires dans la police, c'est sûr", pour Arnaud Bernard, le secrétaire régional adjoint du syndicat Alliance. "On les a demandé, on en a obtenu [70 postes supplémentaires de policiers nationaux, NDRL]. Les moyens matériels, il en faut encore. Mais il faut aussi des moyens en terme de recrutement pour les policiers municipaux. La maire de Nantes s'était engagé à faire un recrutement massif. Je crois que, pour l'instant, on n'est pas encore arrivé au terme de ce recrutement massif." Pour Alliance, il faut plus de moyens humains face à l'accroissement de la population en Loire-Atlantique. "Mais au delà de ça, il faudrait une réponse forte de la Justice face aux délinquants. À partir du moment où vous avez un sentiment d'impunité et que, lorsque vous êtes interpellés, vous êtes relâchés sans sanction, rien ne vous empêche de recommencer le lendemain ou le surlendemain. Et on se retrouve aujourd'hui à interpeller des gens 15, 30 fois pour les mêmes faits, ce qui fait que ça engorge les services de police. Et pendant qu'on traite toutes ces procédures, on n'est pas dehors à sécuriser la ville".

Accroître les moyens de la police mais aussi de la Justice

L'arrivée d'une unité de 80 CRS, c'est aussi une solution pour le délégué départemental de l'Unsa police, Laurent Le Tallec, mais pas sur le long terme. "C'est la solution la plus rapide à mettre en œuvre, sachant quand même qu'on apporte un gros bémol sur le fait que cette mission est difficile à mettre en œuvre dans la durée. Les CRS ce sont des forces mobiles qui sont là pour répondre dans l'urgence, pas pour rester des mois et des mois". Dans quelques mois, l'actualité pourrait envoyer ces CRS ailleurs selon le syndicaliste pour qui il faut "accroître largement les moyens humains et matériels à disposition, aussi bien, de la police nationale que de la police municipale et de la justice". Parce qu'actuellement, la situation est telle que, dit-il, "on a l'impression de vider l'océan avec une petite cuillère".