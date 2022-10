Sécurité à Nantes - Andy Kerbrat : "les élus de droite se sont comportés comme des charognards"

Le député LFI de Nantes était l'invité de France Bleu Loire Océan à l'occasion de la rentrée parlementaire. Réforme des retraites, assurance chômage, motion de censure, la liste des sujets abordés est longue. L'élu nantais a aussi réagi à la polémique sur la sécurité à Nantes.

Invité de France Bleu Loire Océan, à l'occasion de la rentrée parlementaire, le député NUPES de la 2ème circonscription de Nantes, l'insoumis Andy Kerbrat a fustigé l'attitude de la droite nantaise lors de la polémique qui a agité Nantes toute la semaine dernière, à propos des questions de sécurité.

Tout est parti du viol, en pleine rue, un samedi matin d'une habitante de Nantes. "Sur ce sujet là, on a eu une instrumentalisation totale d'un drame qui est un viol par la droite nantaise, qui s'est comportée comme des charognards" attaque l'élu de gauche, qui s'en prend aussi à l'émission de Jean-Marc Morandini sur C News, jeudi dernier, au cours de laquelle l'animateur se baladait en centre ville. Une émission "assez infeste au cours de laquelle on corrélait immigration et délinquance" fustige Andy Kerbrat, pour qui l'insécurité et la violence sont plus vécues par les habitants des quartiers populaires que par ceux de la place du Commerce.

Aucun état d'âme à voter une motion de censure contre le gouvernement Borne

À propos de la reprise des débats à l'Assemblée nationale, le néo député (il a été élu en juin dernier en battant la macroniste Valérie Oppelt ) réagit à la menace d'une dissolution brandie par Emmanuel Macron en cas de motion de censure. "C'est surtout le gouvernement qui a une épée de Damoclès sur la tête, la majorité politique est minoritaire au sein de cette assemblée. Si toutes les oppositions votent une motion de censure, le gouvernement devra démissionner."

L'élu nantais enfonce le clou : "de mon coté, je suis prêt à voter n'importe quelle motion de censure, même si elle vient du RN car je considère le gouvernement Borne comme étant un gouvernement dangereux. Il est de ma responsabilité de saisir tous les outils, même si ce ne sont pas les mêmes raisons qui poussent à déposer une motion de censure de gauche ou d'extrême droite."