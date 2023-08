Sécurité civile : l'Etat choisit Libourne pour sa quatrième base, Gérald Darmanin vient l'officialiser

Plusieurs villes de Nouvelle Aquitaine étaient en concurrence, depuis l'annonce, en octobre 2022, par Emmanuel Macron , de cette nouvelle UIISC (Unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile) : Mont-de-Marsan, Pau, Angoulème, Agen, Limoges et donc Libourne. Après des mois de discussions et de tractations, c'est donc la Gironde qui a été choisie. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, va officialiser, ce mercredi 2 août, sa décision d'implanter à Libourne, la nouvelle UIISC, pour Unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile. Il s'agit de la quatrième en France, après Nogent-le-Rotrou en Eure-et-Loir, Corte en Corse et Brignole dans le Var.

ⓘ Publicité

Dans un bâtiment en friche depuis 2009

Cette unité doit s'installer dans les bâtiments de l'ESOG, l'ancienne école de sous-officiers, les casernes Lamarque et Proteau, qui étaient en friche, en attente de reconversion, depuis 2009, et une précédente décision ministérielle. Au total, onze hectares et demi, à réinventer et à rénover aussi. 565 sapeurs-sauveurs et leurs familles, et du personnel administratif, devraient commencer à venir s'y installer dès l'été 2024. Des pompiers avec un statut militaire, qui n'ont rien à voir avec le service départemental de secours et d'incendie, mis à part la formation initiale, identique. Leurs missions : renforcer les moyens municipaux, départementaux ou nationaux dans les territoires sujets aux feux de forêts ou aux inondations, tremblements de terre, risques technologiques, radioactifs ou bactériologiques.

Enterré le projet de Michel Ohayon

Il s'agit d'un investissement global de 100 millions d'euros financé par l'Etat, dont 30 à 35 millions d'euros dès maintenant, sur ce site appartenant aujourd'hui à la ville de Libourne. Cette unité de la sécurité civile remplacera le dernier en date imaginé pour le site, un projet mort-né de plus grand complexe œnotouristique d’Europe promis et porté depuis 2021, par Michel Ohayon l’homme d’affaires bordelais, en plein déboire financier.