Sécurité, commerce, éducation : Samia Soultani se pose en principale opposante au maire de Laval

Les élus de la droite et du centre à la mairie de Laval, groupe politique pilotée par l'expérimentée Samia Soultani, entendent bien ne pas se faire oublier à trois ans de l'élection municipale, ciblant leur probable adversaire de gauche, le maire actuel Florian Bercault et son équipe qui ont pris le pouvoir en 2020.

C'est dans trois domaines que leurs critiques sont les plus acerbes à mi-mandat, estimant que la majorité n'écoute pas suffisamment les propositions et les idées qui émanent de leur rang. D'abord sur l'éducation, un des plus gros budgets de la ville, "le coeur même de l'activité d'une cité comme la nôtre" estiment Samia Soultani et ses compagnons de route. Ils réclament des mesures d'anticipation et innovantes si l'Etat devait baisser, comme c'est envisagé, de 50 % les aides aux communes dont les écoles fonctionnent aux 4 jours et demi, pour le temps périscolaire. Ils proposent par exemple de nouer des partenariats avec les écoles d'enseignement supérieur pour du soutien scolaire.

"On n'est plus dans la délinquance, on est dans le grand banditisme"

Ensuite, c'est sur la thématique de la sécurité que Samia Soultani s'est montrée particulièrement offensive, dénonçant l'angélisme de Florian Bercault. La vice-présidente du conseil régional déplore le manque d'ambition de la ville sur ce sujet et souhaite un développement du réseau de caméras de vidéoprotection aux abords des écoles, des maisons de quartier, dans les zones de trafic de drogue identifiées, ainsi qu'un renforcement des équipes d'animation dans les quartiers sensibles.

"La responsabilité d'une mairie c'est de trouver des idées"

Enfin, le dernier point que les élus de la droite et du centre ont mis en avant, c'est l'attractivité commerciale, au plus mal dans le centre-ville selon eux, "les locaux se vident, il faut donner une autre image de la ville". Alors, ils proposent, afin de dynamiser les fêtes de fin d'année, un parcours festif des commerces vacants avec des prestations et des animations culturelles imaginées par des artistes, "une solution provisoire pour faire revivre ces boutiques".