Sécurité des musées, protection de l'enfance, budget... Jean-Pierre Barbier répond à France Bleu Isère

Que nous réserve l'année 2023 en Isère ? Le département est-il prêt à faire face à la hausse des prix de l'énergie ? Et comment expliquer le vol de bijoux le week-end dernier au musée Hébert de la Tronche, un musée du département ? Le président du Conseil départemental de l'Isère, Jean-Pierre Barbier, est l'invité de France Bleu Isère ce jeudi 26 janvier.

ⓘ Publicité

France Bleu Isère - D'abord, une question d'actualité, après ce vol de bijoux au musée Hébert de La Tronche. Les voleurs ont simplement cassé une vitre et ont pu rentrer. Est-ce que la sécurité est suffisante dans vos musées ?

Jean-Pierre Barbier - La sécurité est assurée dans nos musées comme partout en France. Il y a des normes quand un autre musée nous prête des pièces, il y a une convention que l'on doit respecter. Donc bien sûr, il y a des systèmes d'alarme, que je ne vais pas détailler évidemment. La vitre était sécurisée et bien évidemment, on déplore ce vol. Mais malheureusement, le risque zéro n'existe pas.

Il ne faut pas renforcer la sécurité ?

On avait l'expert hier du ministère de la Culture qui a fait une visite dans nos musées. Il y a quelques préconisations qu'on va adapter. Bien évidemment, à chaque fois qu'il y a un vol ou un événement comme celui-ci, on essaie de faire évoluer nos systèmes, c'est bien normal. (Voir communiqué de presse du département en bas d'article)

Autre question d'actualité : sur la protection de l'enfance. Nous avons diffusé sur France Bleu Isère un podcast Grand Format consacré à cette question . On y entend un certain mal-être des professionnels. Or, le département prévoit des réformes en 2023, réformes contestées en partie. Est-ce que vous vous entendez ce mal-être ?

Ecoutez, je ne sais pas si j'entends le mal-être des associations puisque c'est celui-ci qui est exprimé. Moi, je vois des agents du département qui sont fiers de porter une politique de protection de l'enfance de plus en plus innovante. Les budgets de la protection de l'enfance sont en constante progression. Ce que nous avons décidé pour 2023, pour être sûr que les mesures de prévention soient appliquées, c'est de les internaliser. C'est-à-dire que nous créons aujourd'hui 79 postes au sein du département pour avoir la certitude que toutes les mesures de protection qui sont édictées par la justice ou qui sont nécessaires, nous puissions les mettre en œuvre, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Donc effectivement, on reprend les choses en main. Peut être que ceci ne plaît pas à tout le monde.

Mais ces associations sont spécialisées dans la protection de l'enfance. Est-ce que vous, au département, vous avez les personnels pour cela ?

Le Département va recruter des professionnels. Il n'y a d'ailleurs pas que les associations, le département a aussi des professionnels pour cela. Et si nous internalisons, c'est bien parce que nous considérons qu'il est nécessaire de le faire. Vous savez, la protection de l'enfance est quelque chose d'important parce que les enfants ne sont pas confiés au département, ils sont confiés au président du Département donc j'y suis très attentif et je peux vous assurer que l'ensemble des agents du département, comme ceux qui sont dans les associations, font un travail remarquable. Moi, je n'oppose pas les deux. Ceci demande une réorganisation de nos budgets : une augmentation du budget au niveau départemental et une diminution du budget alloué au niveau des associations, une diminution minime parce que pour ces associations, c'est plus de 20 millions d'euros qui leur sont attribués chaque année. Et on parle d'une baisse de budget de l'ordre de 900.000 €.

Parlons budget justement, le début d'année 2023 est aussi marqué par l'inflation, les prix de l'énergie notamment. À quel point ça pèse sur les finances du département ?

On a la chance, au niveau du département de l'Isère, d'avoir un peu anticipé tout ça. Certains découvrent aujourd'hui que l'énergie coûte cher, nous on le sait déjà depuis bien longtemps. Depuis 2015, on a mis en place un certain nombre de choses, on a isolé nos bâtiments à l'image de l'hôtel du département, on a isolé nos collèges, on a fait énormément de travaux, ce qui fait que notre facture énergétique avait d'ores et déjà baissé. En plus, on a eu la précaution d'avoir des contrats qui nous emmènent jusqu'en 2024. Donc l'impact énergie sera d'à peu près 10 millions d'euros pour le département cette année, sur un budget d'un milliard. Alors bien évidemment, c'est lourd, mais néanmoins c'est très supportable.

Mais on voit que la dette du département augmente...

La dette augmente, mais elle reste très raisonnable pour le département puisque le taux de désendettement du département est inférieur à deux ans, or pour une collectivité de même strate on est plutôt sur cinq ou six ans. Donc le département investit beaucoup, il va investir 400 millions d'euros cette année. Forcément, il y a un endettement mais vous savez, pour une collectivité, c'est comme pour un ménage : en fonction des recettes et des revenus, on peut aussi investir, c'est ce que fait le Département. Mais la dette est très très raisonnable pour un département de notre catégorie.

Une question sur la réforme des retraites : êtes-vous, comme vos confrères de droite, des Républicains, plutôt en faveur de ce texte ? Si vous étiez député, vous l'auriez voté ?

Écoutez, je n'ai plus à me prononcer sur les retraites... Mais il faut poser la question : aujourd'hui, beaucoup de gens parlent de solidarité. La solidarité, c'est quelque chose de très simple : ça demande que des gens fassent des efforts supplémentaires pour que d'autres puissent en bénéficier. Sur les retraites, on est sur un régime par répartition donc on demande à certains de travailler plus pour augmenter les plus petites retraites, pour faire en sorte que ceux qui vont être à la retraite puissent continuer à bénéficier de leur pension. Et dans la mesure où on prend en compte les carrières longues, la pénibilité au travail, moi ça me va. Et ça devrait quand même interroger ceux qui sont dans la rue. Est-on solidaire ou pas ? Moi, c'est la seule question que je pose. Et puis ça pose la question de notre système de retraite qui aujourd'hui est fait comme il est fait, par répartition.