Sécurité, écoles, santé, culture... un programme très chargé pour Emmanuel Macron à Marseille

Près de trois jours de déplacement à Marseille, lundi, mardi et mercredi prochains. Emmanuel Macron lance l'acte 2 du plan "Marseille en grand". Entre point d'étape et annonces, le président de la République va balayer plusieurs thèmes : sécurité, transports, hôpital, école et culture notamment.

C'est un nouveau marathon marseillais auquel se prépare le président de la République. Deuxième visite de trois jours lundi 26, mardi 27 et mercredi 28 juin dans la deuxième ville de France, présentée comme l'acte 2 du plan "Marseille en grand" lancé en septembre 2021. "Marseille en grand", c'est un plan de cinq milliards d'euros débloqués par l'État pour les transports, la sécurité, l'emploi des jeunes ou encore la rénovation des écoles à Marseille. C'est également un "laboratoire des politiques publiques et les propositions qui ont vocation potentiellement à être généralisées sur tout le territoire", précise l'Elysée, qui affirme que 90% des projets annoncés (en 2021) ont été engagés. La sécurité, un sujet incontournable dès lundi Emmanuel Macron arrivera à Marseille lundi à la mi-journée. La première partie de ce déplacement sera consacrée à la sécurité, un thème incontournable alors que l'on déplore un enchaînement de règlements de comptes mortels depuis le début de l'année dans la cité marseillaise. Le président est notamment attendu à l'hôtel de police, rue de l'Évêché, où il rencontrera les policiers et fera un point sur la situation. Au centre de cette séquence, l'arrivée confirmée de 300 policiers supplémentaires à Marseille, mais aussi une troisième compagnie de CRS, 21 nouveaux policiers de la PJ et la création de groupes supplémentaires de l'OFAST (office antistupéfiants). La création du nouvel hôtel de police, pour 2027, en remplacement de celui de la rue de l'Évêché devrait également être abordée, tout comme le nouveau commissariat pour les 13e et 14e arrondissements de Marseille. Autre moment fort de cette première journée, Emmanuel Macron se rendra à la prison des Baumettes, sur le chantier des Baumettes 3 où 743 nouvelles places doivent être livrées d'ici 2025. Le président rencontrera aussi plusieurs acteurs du monde judiciaire, policiers, employés pénitentiaires, ou encore greffiers et magistrats. À la rencontre de habitants, pour parler sécurité et mobilité Dans la même journée, le président de la République ira aussi au contact des habitants, dans la cité des Campanules (11e), dans les quartiers est où les habitants s’étaient mobilisés contre les trafiquants de drogue au début de l'année. Ils avaient organisé des rondes jour et nuit, pour éviter l'implantation d'un trafic de stupéfiants au pied de leurs immeubles. Un déplacement est aussi envisagé dans le quartier de la Busserine (14e), sur le thème des difficultés de mobilité et de logement. Le président doit échanger avec des habitants, comme il l'avait fait en 2021 à Bassens. Le chef de l'État viendra constater l'avancement des projets de mobilité pour lesquels un milliard d’euros était débloqué (composé de 256 millions d'euros de subventions et 744 millions d'euros d'avances remboursables).. Un point étape sur les écoles prévu mardi La journée de mardi sera principalement consacrée aux écoles, à la santé et à la culture. La rénovations des écoles à Marseille est un élément clé du plan "Marseille en Grand", avec le déblocage annoncé dès 2021 de 400 millions d'euros pour un plan de reconstruction de 188 écoles sur les 470 établissements de la ville. Le président doit se rendre dans une école marseillaise, constater l'avancée des travaux de rénovation. Des travaux engagés dans le domaine de la santé La journée de mardi s'annonce chargée. Emmanuel Macron doit aussi se rendre aussi à l’hôpital militaire Lavéran qui devrait déménager. Le président vient aussi confirmer la participation de l'État à hauteur de 239 millions dans les chantiers de l'AP-HM (notamment ceux de la Timone). Le chef de l'Etat pourrait insister aussi sur l'avancement de plusieurs projets dans le domaine de la santé comme la création de la Maison des femmes dont l'ouverture est prévue en 2024, mais qui fonctionne déjà dans des locaux provisoires pour assister les femmes victimes de violences. Grotte Cosquer et Mucem au programme de la culture La journée de mardi se terminera par un chapitre culturel avec un passage du président à la Grotte Cosquer, en présence du président de la Région, Renaud Muselier, pour l'inauguration officielle du site. Le président de la République doit prononcer un discours au Mucem en fin de journée. Un conseil des ministres depuis Marseille mercredi Plusieurs membres du gouvernement accompagnant le président sur ce déplacement marseillais, le conseil des ministres de mercredi se tiendra dans la deuxième ville de France. La séance sera organisée en visioconférence, avec le reste de l'exécutif, depuis la préfecture de Marseille. La rénovation des logements, une urgence En matière de logement, Emmanuel Macron envisage de se rendre dans une copropriété dégradée, illustrant à Marseille l'urgence de la rénovation urbaine. L'Élysée souhaite mettre en avant des travaux ou démolition en cours dans plusieurs quartiers comme la Saline, Air Bel ou les Flamants . L'avenir du Grand port maritime de Marseille Selon nos informations, le Grand port maritime de Marseille (GPMM) sera aussi au menu du déplacement du chef de l’État, mercredi, dernier jour de la visite présidentielle. Ce sera l'occasion pour Emmanuel Macron de retrouver un proche devenu président du GPMM, Christophe Castaner.