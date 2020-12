Loi "Sécurité globale" : coup de gueule d'un adjoint à la ville d'Orléans contre la manifestation de samedi

Alors qu'une nouvelle manifestation contre la loi de "Sécurité globale" et contre la politique gouvernementale s'est tenue ce samedi à Orléans, avec 2.500 manifestants selon la CGT, un élu orléanais pousse un coup de gueule ce dimanche.

Pascal Tebibel est adjoint à l'attractivité, à la Promotion du territoire et aux Relations internationales à la maire d'Orléans et pour lui "c'est dommage" de bloquer les transports en commun le samedi alors que les commerçants viennent de rouvrir après le second confinement.

Changer le parcours de la manifestation ?

"La ville met tout en œuvre pour faciliter le retour des clients et faciliter le commerce en centre-ville et en mettant en place les transports gratuits le week-end et là, le samedi, une manifestation qui a bloqué le tramway pendant deux heures au moins", commence-t-il. "Il faut savoir qu'il faut une heure de plus pour remettre tout au même niveau de service donc je trouve que c'est dommage, alors qu'on a tout à fait le droit de manifester, de bloquer et de choisir ce moment-là, un samedi après-midi où tout le monde va faire ses courses." Il propose de prendre un autre parcours, "pour éviter de bloquer les transports en commun".

Cet élu orléanais était présent plutôt au deuxième rassemblement de ce samedi à Orléans, organisé par les restaurateurs et cafetiers en colère et ne comprend pas pourquoi il n'y a pas de convergence des luttes. Il ne sait pas non plus pourquoi le cortège de la manifestation contre la loi sécurité globale n'a pas emprunté un autre tracé.

"Manque de solidarité"

"Ce qui m'a frappé, c'est le manque de solidarité entre ces manifestations et j'ai vu un peu de dédain dans cette manifestation de samedi (celle contre la loi Sécurité globale)", commente Pascal Tebibel, "alors que je les ai interpellé en leur disant de venir aussi soutenir les professionnels de la restauration mais ils n'ont pas voulu détourner le regard et ça, je n'ai pas pu le supporter, c'est ça mon coup de gueule". Il pointe donc le manque de solidarité des manifestants.

L'élu précise néanmoins que "la Ville et la Métropole sont également très attentif à l'évolution du climat social" et restent "très vigilants quant aux récentes annonces de plans sociaux", dit-il.