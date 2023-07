Sécurité plages : la maire de Biscarrosse boycotte la venue de la préfète des Landes

La maire de Biscarrosse boycotte la venue de la préfète des Landes mercredi 19 juillet. Hélène Larrezet n'a pas assisté à la présentation du nouveau dispositif des secours et de sécurité de plages pour cet été, qui s'est tenue au niveau de la plage centrale.

Un geste pour dénoncer le manque de moyens adaptés des élus locaux et de procédures rapides d'expulsion des gens du voyage installés sur des sites publics qu'ils occupent, selon ses mots, de façon illégale "Nous nous sentons démunis", dénonce-t-elle au micro de France Bleu Gascogne, "face à cette occupation répétée et illicite sur des terrains publics ou privés".

Des dizaines de caravanes des gens du voyage se sont installées depuis le week-end dernier sur tout le terrain de football municipal (Stade Triscos) et le terrain du Tir à l'arc à Biscarrosse.

"Nous sommes pris en otage"

Hélène Larrezet insiste sur la cohabitation. "Nous faisons des efforts substantiels pour accueillir toutes les communautés et nos territoires sont équipés d'aire d'accueil et je ne le remets pas en cause", explique celle qui est en charge de l'habitat à la communauté de communes des Grands Lacs.

"Ils n'ont en revanche pas le droit de s'installer et occuper des sites publics illégalement", martèle l'élue.

Des mesures efficientes et rapides au niveau national

La maire de Biscarrosse lance un appel aux plus *"hautes autorités de l'Etat car il convient d'arrêter cette situation".*Comme d'autres élus locaux, Hélène Lazzeret se sent démunie car les occupations illégales se multiplient. Elle demande à l'Etat "de revoir les procédures et avoir des interventions imminentes des forces de l'ordre".

Le suivi de l'état est serré, répond la préfecture des landes, plusieurs centaines de policiers et gendarmes sont mobilisés quotidiennement pour la sécurité de tous dans une période estivale de fortes affluences. Cela nécessite la disponibilité de renforts, ajoute-t-elle.

Trois arrêtés de mise en demeure

La préfète des Landes n'a pas tardé à réagir et condamne ses installations illégales à Biscarrosse comme ailleurs sur le territoire. La représentante de l'Etat a pris trois arrêtés de mise en demeure de quitter les lieux notifiés le 19 juillet aux occupants. Il leur reste quelques heures pour les contester devant le tribunal.

Le préfet ne peut mettre en demeure les occupants de quitter les lieux que si le stationnement des résidences mobiles porte atteinte à la salubrité, la sécurité et la tranquillité publiques.