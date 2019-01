Sécurité routière : le nombre de morts sur les routes a atteint son plus bas niveau historique en 2018

Le nombre de morts sur les routes de France métropolitaine a atteint un plus bas historique en 2018, avec 3.259 tués. C'est le Premier ministre qui en a fait l'annonce ce lundi depuis la Seine-et-Marne. C'est neuf de moins que le précédent "record" de 3.268 morts enregistré en 2013. Avec 244 décès enregistrés Outre-mer et donc un total de 3.503 morts, le bilan global français dépasse cependant celui de 2013 (3.427 morts), mais 2018 est la deuxième année la moins meurtrière de l'histoire.

"Il n'y a jamais eu aussi peu de morts sur les routes françaises" déclare @EPhilippePM, parlant de "résultats historiques". #SecuriteRoutiere#80kmhpic.twitter.com/3EDF1P5M7L — LCP (@LCP) January 28, 2019

Des chiffres qui ne font pas consensus sur le 80 km/h

Édouard Philippe a également défendu l'abaissement de la limitation de vitesse à 80 km/h, expliquant que 116 vies avaient été épargnées sur ces routes secondaires depuis l'entrée en vigueur de la mesure, le 1er juillet.

Des estimations contestées par les anti-80 km/h, engagés depuis des mois dans une guerre de chiffres. "La mortalité routière était déjà largement orientée à la baisse une année avant l'entrée en vigueur des 80 km/h. (...) La mise en oeuvre de _cette nouvelle limitation n'a eu aucun impact sur la réduction du nombre de morts sur nos routes"_, martelait encore vendredi l'association 40 millions d'automobilistes.

Au vu des chiffres évoqués par le Premier ministre, est-il envisageable de revenir localement sur l'abaissement de la limitation de vitesse, comme Emmanuel Macron a pu le laisser entendre dans le cadre du Grand débat national ?

Il serait fou d'abaisser le niveau d'ambition" - Édouard Philippe

Édouard Philippe a jugé ce lundi "légitime de discuter du sujet", "mais il serait fou d'abaisser le niveau d'ambition", a-t-il estimé. "Quand nous avons pris cette décision avec le gouvernement, avec le président de la République, nous avons pris nos responsabilités. Nous avons pris une décision que nous savions impopulaire (...) mais qui ne nous paraît pas remettre en cause la façon dont nos concitoyens peuvent se déplacer et qui produit des résultats. _Nous sommes fiers des résultats, de ces vies épargnées_", a-t-il déclaré.

#80kmh : @EPhilippePM se dit favorable à la discussion mais affirme "qu'il serait fou de baisser le niveau d'ambition" concernant le nombre de morts sur les routes. pic.twitter.com/a44z1XtKig — LCP (@LCP) January 28, 2019

Des résultats département par département sur les 80 km/h

Le Premier ministre a précisé qu'il présenterait les chiffres département par département à chaque président de conseil départemental, qui "pourra réagir et faire part de ses propositions" sur ce sujet.

#SecuriteRoutiere : @EPhilippePM attend les propositions des présidents de conseils départementaux et s'adresse à ceux qui souhaiteraient revenir sur la mesures des #80km/h : "Chacun devra prendre ses responsabilités en les assumant devant les Français", affirme-t-il. pic.twitter.com/mI81siSW7Z — LCP (@LCP) January 28, 2019

_Une hypothèse déjà évoquée ce week-end par Richard Ferrand. "Il me semble qu'il faut garder cette règle-là, mais qu'_on pourrait utilement donner aux présidents de conseils départementaux et aux préfets l'autorité conjointe pour déroger à cette règle lorsque soit elle n'est pas applicable, pas tenable, soit lorsque elle doit être modifiée", a estimé le président de l'Assemblée nationale, proche du président de la République.