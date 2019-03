Sécurité, services publics, dotations : au Conseil départemental de Moselle, le Préfet présente l'action de l'Etat

Rendez-vous annuel et traditionnel, le Préfet de Moselle est venu mardi devant le Conseil départemental présenter le rapport d'activité des services de l'Etat. Voici ce qu'il fallait en retenir.

Le Préfet face aux élus de la Moselle. C'est un exercice devenu traditionnel dans le département : chaque année, le Conseil départemental accueille en session plénière le Préfet pour une présentation du bilan de l'action de l'Etat. Durant plus de 4h, Didier Martin a expliqué la mise oeuvre des politiques publiques en Moselle dans des domaines tels que la sécurité, l'emploi, les services publics, les dotations aux collectivités, la question migratoire... Il a ensuite répondu directement aux questions et interpellations des élus.

Sécurité

Questionné sur le passage à 80 km/h sur les routes secondaires, Didier Martin s'est bien gardé de tirer de quelconques enseignements des chiffres de l'an passé. Il a en revanche insisté sur les efforts à poursuivre pour rendre les routes plus sûres. 48 personnes ont perdu la vie dans des accidents, soit 4 de moins qu'en 2017. Quand à la délinquance, le Préfet s'est félicité d'une baisse de 14% du nombre de cambriolages. Mesure phare du début du quinquennat d'Emmanuel Macron, la Police de sécurité du quotidien (PSQ) deviendra une réalité d'ici l'été prochain dans les quartiers du Wiesberg et de Bellevue à Forbach.

Emploi

En Moselle, la baisse du chômage s'est lentement poursuivie. Pour autant, "nous n'oublions pas que 86.000 mosellans sont toujours inscris à Pôle Emploi dans toutes les catégories" indique le Préfet qui tient à assurer que l'Etat suit de près les dossiers sociaux sensibles du moment, tels que la fermeture de la tranche charbon de la centrale Emile Huchet de Saint-Avold, ou les restructurations et plans sociaux annoncés chez Neuhauser à Folschviller ou France Transfo à Maizières-les-Metz.

Services publics

Interpellé à plusieurs reprises par les élus sur la présence des services publics et la dématérialisation de nombreuses démarches, Didier Martin a défendu une action modernisée, plus adaptée aux attentes des citoyens. "Le service public a beaucoup évolué. Les nouvelles technologies ont apporté de nouveaux modes de contacts. Maintenant, que vous soyez en ville ou en milieu rural, depuis un téléphone vous pouvez accéder à de nombreux services. Pour autant, de la nouvelle "maison de l'Etat" de Château-Salins aux 9 maisons de services publics implantées dans le département, l'Etat, soutient-il, n'oublie pas "ceux qui ne sont pas à l'aise avec ces nouveaux outils."

Migrants

Du préfet, aux élus du département, tous se félicitent que pour la première fois depuis plusieurs années, un campement de réfugiés ne soit pas reconstitué l'été dernier sur le site de Blida à Metz. Mais Didier Martin le rappelle : la pression migratoire ne s'est pas relâchée sur la Moselle.Devant l'assemblée départementale, il a surtout insisté sur ce chiffre : l'an passé 1043 déboutés du droit d'asile ou étrangers en situation irrégulières ont été reconduits à la frontière. "C'est un chiffre important qui témoigne du fait que la politique française en matière de migrations est équilibrée. D'un côté un accueil bienveillant des nouveaux demandeurs d'asile, mais à l'inverse une fermeté de la République vis-à-vis de ceux qui n'ont plus leur place sur le territoire." Le Préfet indique également que le traitement des dossiers a été considérablement réduit. Il y a deux ans cela pouvait aller jusqu'à 24 mois. Désormais c'est plutôt six mois pour une première demande, un an si le demandeur a fait appel.