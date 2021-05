"La leçon c'est que rien ne se fait sans l'unité", Ségolène Royal se souvient des années Mitterrand

Il y a 40 ans, le 10 mai 1981, François Mitterrand entrait à l'Elysée. Premier président socialiste de la Ve République. Un tournant dans l'histoire de la politique française qu'a vécu de près Ségolène Royal, ancienne députée socialiste des Deux-Sèvres, Présidente de la Région Poitou-Charentes et ancienne Ministre. Elle était l'invitée de France Bleu Poitou ce lundi 10 mai 2021.

France Bleu Poitou : Le 10 mai quand vous apprenez le résultat de l'élection comme vous réagissez ?

Ségolène Royal : On est tous très heureux bien évidemment. Surtout que j'ai fait partie de l'équipe de campagne de François Mitterrand. Mais c'est surtout le basculement vers autre chose qui, à ce moment là, soulève les foules même si une autre partie des Français est profondément déçue. C'est quand même un combat droite gauche aussi qui se joue à ce moment là.

France Bleu Poitou : Que symbolisait cette victoire pour vous ?

Ségolène Royal : Je crois que c'est François Mitterrand qui l'a le mieux exprimé en disant, le 10 mai 81. "Je pense à ces millions et ces millions de femmes et d'hommes, ferment de notre peuple qui, deux siècles durant, dans la paix et la guerre, par le travail et par le sang, ont façonné l'Histoire de France, sans y avoir accès autrement que par de brèves et glorieuses fractures de notre société." Je crois que c'est ça qui est remarquable. C'est que cette victoire s'inscrit pour lui dans la troisième étape historique que forme la Libération, Le Front populaire et le 10 mai 81.

France Bleu Poitou : Qu'est ce que vous retenez des années Mitterrand ?

Ségolène Royal : Comme tous les Français, je retiens les progrès sociaux avec la cinquième journée de congés payés, la diminution du temps de travail, l'amélioration du système de retraite, l'investissement dans les services publics, les nationalisations qui ont protégé une partie de l'industrie française. Montrer que la politique peut agir même quand on lui dit que c'est impossible c'est ça aussi la grande leçon de François Mitterrand.

L'autre leçon concerne sur la protection de l'environnement. J'ai eu la chance d'avoir été son ministre de l'environnement. J'ai pu voir cette belle leçon politique qui consiste à s'intéresser aussi bien à l'infiniment petit qu'à l'infiniment grand. En 1990, je participe avec François Mitterrand au premier sommet de la planète à Rio, où déjà tout était dit sur le développement durable, sur le dérèglement climatique, la biodiversité, la convention climat et une convention biodiversité, une convention sur les forêts. On l'oublie, mais il y a déjà presque 30 ans, il y avait déjà une prise de conscience à Rio de 189 pays rassemblés qui vont signer la première convention et les premiers principes du développement durable.

Le dossier du marais poitevin sur le bureau de François Mitterand

Ségolène Royal garde un souvenir précis de sa défense du marais poitevin lorsqu'elle travaillait avec François Mitterand. "Je rentre dans le bureau de François Mitterrand 22 septembre 90. Moi, j'étais députée des Deux-Sèvres, je me bats depuis des mois avec les maires des communes rurales qui sont surtout des paysans et des retraités qui ont compris l'importance du du Marais poitevin contre les chambres consulaires, les élus des grandes villes de la région, etc. Mitterrand prend son crayon et trace l'autoroute, le tracé d'autoroute pour le faire passer au nord de Niort et pour protéger le Marais poitevin. Et ensuite, il viendra inaugurer les grands travaux dans le Marais poitevin et dira ceci "La cause est bonne, vous avez raison de vous y consacrer. Vous avez eu raison de vous regrouper pour défendre en commun un bien inestimable. En permettant d'établir la relation entre l'agriculture, la culture traditionnelle et ce joyau qui s'appelle le Marais poitevin." Je pense que c'est cela qu'il faut retenir de François Mitterrand, même si on n'a pas ses opinions politiques. C'est cette leçon de courage, de lucidité, de volonté et cette idée qu'il faut s'adapter aux choses telles qu'elles sont. Mais il faut rechercher à créer des choses telles qu'elles devraient être. Et c'est ça le fondement de l'action politique. Et même dans la vie. Finalement, c'est un bon principe de vie.

France Bleu Poitou : Aujourd'hui qui est le prochain Mitterrand ?

Ségolène Royal : Le prochain Mitterrand pourra venir si il y a la fois un projet, un mouvement politique, une prise de conscience, une lucidité sur l'époque que nous vivons et la compréhension des grands enjeux historiques qui doivent nous permettre de créer aussi un nouveau modèle. On a aussi cette crise sanitaire, crise climatique, crise économique mais la principale leçon, c'est qu'il n'y a pas d'efficacité économique sans justice sociale et sans progrès social. On voit bien qu'avec les mouvements sociaux qui secouent la France aujourd'hui que la théorie du ruissellement ne fonctionne pas. Il faut que les gens aient le sentiment que des efforts soient équitablement répartis et que le socle de la dignité humaine, à savoir les services publics fondamentaux que sont l'éducation et la santé, soient préservés ou améliorés.

France Bleu Poitou : A moins d'un an des présidentielles, quelle leçon la gauche d'aujourd'hui, très divisée, pourrait tirer de François Mitterrand ?

Ségolène Royal : La leçon c'est que rien ne se fait sans l'unité. Rien ne se fait sans leur rassemblement. Rien ne se fait sans une vision claire et sur un horizon à donner aux Français pour qu'ils aient envie de se mettre en volonté de venir voter. Parce que le premier risque, c'est que le premier parti devienne l'abstention. Il y a un repli sur l'individualisme. Les gens se disent, mais aussi le collectif, finalement, est en train de reculer. A quoi bon ?