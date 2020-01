Ségolène Royal annonce que le gouvernement envisage de mettre fin à sa mission d'ambassadrice des pôles

Ségolène Royal annonce,sur les réseaux sociaux, que le gouvernement envisage de la licencier de sa fonction bénévole d'ambassadrice des pôles. En cause selon elle, les propos qu'elle a récemment tenu et qui mettent en cause la politique du gouvernement.