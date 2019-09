Ségolène Royal est la personnalité politique de gauche préférée des Français, selon un sondage

Melle, France

Il y a comme un air de deuxième tour de la présidentielle de 2007 ! Nicolas Sarkozy est la personnalité politique préférée des Français, selon le sondage Odoxa CGI pour France Inter, l'Express et la presse régionale publié ce mardi 24 septembre. Avec 30% d'opinions positives chez les personnes interrogées, l'ancien chef de l'Etat devance de très peu le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves le Drian (29%). C'est Marine Le Pen qui prend la troisième place avec 28%.

Ségolène Royal se classe cinquième avec 26% de côte d'adhésion des Français. L'ancienne ministre de l'environnement et présidente de la région Poitou-Charente, est donc la première personnalité de gauche de ce sondage. Ségolène Royal est désormais la numéro une dans le cœur du peuple de gauche, avec 49% de bonnes opinions chez cet électorat.

Cette enquête Odoxa CGI pour France Inter, l'Express et la Presse régionale a été réalisée par internet les 18 et 19 septembre, sur un échantillon de 1 005 Français représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.