Ségolène Royal invitée de la matinale de France Bleu Poitou ce mardi

L'ancienne députée des Deux-Sèvres et présidente de la région Poitou-Charentes, Ségolène Royal, sera en direct sur France Bleu Poitou à 8h10 ce mardi. Elle reviendra notamment sur le mouvement des Gilets jaunes et la sortie de son livre "Ce que je peux enfin vous dire".

Poitiers, France

Ségolène Royal est de retour dans le Poitou ! L'ancienne ministre et députée des Deux-Sèvres participera ce mardi à un débat à Sciences Po à Poitiers, débat animé par nos confrères de Centre Presse et de la Nouvelle République. Mais avant, l'ambassadrice pour les pôles arctique et antarctique sera en direct sur France Bleu Poitou à 8h10.

Pendant six minutes, il sera question de son dernier livre "Ce que je peux enfin vous dire", paru fin octobre aux éditions Fayard, mais aussi du mouvement des Gilets jaunes, et de son retour sur ses terres poitevines.