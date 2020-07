Ségur de la santé : l'accord "ne peut être qu'un premier pas, il en faudra d'autres" estime Guillaume Garot

"Nous signerons avec le ministre de la Santé et les représentants de la fonction publique hospitalière ce lundi 12 juillet un accord majoritaire dégageant des moyens inédits et d'une ampleur considérable pour exprimer la reconnaissance que nous devons" aux soignants, a déclaré ce dimanche le Premier ministre Jean Castex lors de son déplacement en Guyane.

Un accord a donc été trouvé entre le gouvernement et les représentants de la fonction publique hospitalière, dans le cadre du Ségur de la santé, après sept semaines de négociations. Le gouvernement débloque 7,5 milliards d'euros. Il est notamment question d'une revalorisation des salaires des personnels soignants hors médecins de 183 euros net en deux temps.

Ce compromis ne peut être qu'un premier pas, mais il en faudra d'autres

Le député de la Mayenne Guillaume Garot a mené pendant plus d'un mois des concertations avec les personnels hospitaliers, les médecins de ville, les infirmiers libéraux, les usagers, pour connaître leurs besoins. Il les a fait remonter au ministère de la santé il y a dix jours. Selon lui, le plan proposé est une première étape, un grand pas, mais seulement le premier. Car les personnels soignants consultés par Guillaume Garot demandait 300 euros d'augmentations de salaires par mois.

"C'est le résultat d'un compromis entre ce qu'a proposé le gouvernement et ce qu'attendait les organisations syndicales des soignants. Ce compromis ne peut être qu'un premier pas, mais il en faudra d'autres pour mieux rémunérer les soignants, à l'hôpital, mais aussi les aides à domiciles qui interviennent auprès des personnes âgées à leur domicile. Améliorer l'hôpital c'est faire en sorte que les soignants soient plus nombreux, revaloriser les carrières et les salaires des aide-soignantes par exemple. Si on veut demain qu'il y ait plus de soignants, il faut que ces métiers redeviennent attractifs. Tant mieux quand le gouvernement met de l'argent sur la table mais il faudra beaucoup de ténacité et de constance pour que demain les soignants se sentent mieux reconnus".

Guillaume Garot explique qu'il se servira de cette concertation, et du document rédigé, pour appuyer ses interventions à l'Assemblée Nationale lors des débats sur le projet de loi sur la dépendance et le projet de loi de financement de la sécurité sociale, débattus tous les deux à l'automne, normalement.

"C'est une feuille de route qui est née d'un dialogue approfondi avec les soignants, les usagers, les professionnels. Ça guidera les amendements que je porterai, ça guidera les propositions et les positions que je défendrai à l'Assemblée Nationale, parce que c'est un vrai choix de société. Quel hôpital on veut ? Quel système de santé on veut ? Comment on veut être mieux présents auprès de nos aînés, auprès des personnes âgées fragiles. C'est notre responsabilité commune. Grâce au travail mené auprès des acteurs mayennais de la santé, j'ai maintenant les idées très claires pour porter leurs attentes à l'Assemblée et devant les ministères".

Trois syndicats majoritaires ont approuvé vendredi 10 juillet le projet d'accord du Ségur de la Santé. Mais la CGT et SUD ont appelé à une "journée d'action nationale" et une manifestation à Paris le 14 juillet, affirmant que "le Ségur de la santé est une imposture".