Seine-Saint-Denis : Stéphane Troussel, réélu à la présidence du conseil départemental

Les 42 conseillers et conseillières élus lors des dernières élections départementales en Seine-Saint-Denis, se sont réunis pour la première fois, ce jeudi 1 er juillet à Bobigny, pour la séance d'installation du nouveau conseil. Parmi elles et eux, 18 font leur entrée.

Avec 26 conseillers élus sur 13 cantons, contre 24 précédemment, la gauche et les écologistes renforcent leur majorité. L'opposotion de droite, elle, est représentée par 16 conseillers élus sur 8 cantons. Le nouvel exécutif sera composé de 12 vice-pésidents et 7 conseillers délégués. Stéphane Troussel est réélu président du département jusqu'en 2027. Il était l'unique candidat. Il a présenté à France Bleu Paris ses priorités pour ce nouveau mandat.

France Bleu Paris : C'est reparti pour un nouveau mandat jusqu'en 2027, comment l'abordez-vous ?

Stéphane Troussel : C'est à la fois beaucoup d'émotion, beaucoup d'enthousiasme mais aussi une grande responsabilité car je mesure l'ampleur de la tâche. Je sais ce qui attend la Seine-Saiint-Denis comme défis à affronter, comme réponses nouvelles à apporter. Et puis je ne peux pas m'empêcher de penser à ce fort taux d'abstention lors de ces élections qui nous appellent tous à la plus grande humilité.

Vous avez décidé de confier la présidence de la commission des finances à l'opposition, une première. Pourquoi ?

Parce que je crois d'abord que la vie démocratique, que la vie politique ce n'est ni la guerre, ni l'invective, ni les insultes. On peut avoir des débats et des confrontations sereines, organisées, constructives et ça passe aussi par une exigence de transparence, c'est pour ça que j'ai voulu confier cette commission à l'opposition

Vous annoncez la création d'un "conseil citoyen, associé à l'élaboration des grandes politiques départementales" et vous confirmez l'expérimentation à venir d'un RSA pour les 18-25 ans de Seine-Saint-Denis...

C'est l'un des premiers dossiers dont je vais m'occuper. J'ai bon espoir qu'on puisse faire aboutir, d'ici fin juillet, les négociations engagées avec l'État sur un refinancement national du RSA. J'ai pris l'engagement pendant la campagne aussi de doubler les crédits dédiés à l'insertion pour accompagner nos allocataires du RSA. La situation des jeunes dans le département et dans notre pays n'est pas acceptable. L'expérimentation au niveau du département c'est aussi un moyen d'action politique pour convaincre le pays tout entier, le gouvernement et la majorité parlementaire qu'il faut étendre ce RSA aux plus jeunes.

Et si l'État refuse de financer ce RSA jeune en Seine-Saint-Denis ?

On utilisera alors nos propres dispostifs, je pense au fonds d'aide aux jeunes que nous pourrions activer avec de nouveaux moyens. Cela nous permettrait d'accompagner déjà une partie des jeunes, engagés dans un projet professionnel, de les accompagner sur un montant qui restera à fixer.

La Seine-Saint-Denis est désormais le dernier département dirigé par la gauche en Ile-de-France. Ça vous met une pression particulière ?

Ça me confie surtout une responsabilité particulière, sur le message que je dois porter notamment vis-à-vis des quartiers populaires et des jeunes, il faut faire entendre leurs voix dans l'ensemble du pays. Il y a ici, de la jeunesse, des talents, mais aussi des difficultés. Il faut comprendre que c'est ici que se joue l'avenir du pays, donc le pays ne peut pas se priver de la force et des talents présents dans ces quartiers. Mais pour ça, il faut tenir la promesse de l'égalité républicaine.

Prochaine élection : la présidentielle en 2022. Comptez-vous jouer un rôle à gauche ?

Je prendrai ma part dans le projet que la gauche et les écologistes doivent porter. Ça fait des mois que le parti présidentiel et l'extrême- droite hystérisent le débat politique autour d'un duel annoncé. Mais finalement on l'a vu, quand nos concitoyens votent, ils demandent un débat démocratique entre une droite conservatrice républicaine et un bloc social écologique de gauche. Compte tenu de la place que j'occupe, des responsabilités qui sont les miennes, notamment vis-à-vis des banlieues, des quartiers populaires, j'entends bien prendre ma part.

La droite promet une opposition "constructive et vigilante"

Dans l'opposition de droite et du centre, qui espérait faire basculer le département lors de ces élections, on a écouté attentivement le discours du président sortant. Karine Franclet (UDI) promet une opposition "constructive et vigilante pour défendre aux mieux les intérêts d'Aubervilliers", le canton où elle s'est imposée après avoir gagné les municipales, l'an dernier, dans cette ville.

Quant au "gage de transparence" promis par Stéphane Troussel, en confiant la commission des finances à l'opposition, rien d'extraordinaire selon Karine Franclet. "Il était temps, parce que ça se fait à l'Assemblée, à la région, donc c'est juste une mise en cohérence et en conformité par rapport à ce qui se fait ailleurs, donc il n'y a rien de transcendant dans cette mesure."

Aude Lagarde, la maire de Drancy et président du groupe UDI et indépendants au conseil départemental, elle, ne cache pas ses doutes sur l'expérimentation du RSA jeune annoncée par le président. "C'est une belle mesure électorale, mais quand on fait des promesses, encore faut-il être capables de les financer, ce qui clairement ne sera pas le cas. Aujourd'hui déjà, les bénéficiaires du RSA ne sont pas suivis correctement car le département ne mets pas les moyens pour recruter des chargés d'insertion". Malgré cette nouvelle défaite pour l'opposition, Aude Lagarde en est sûre : "La Seine-Saint-Denis n'est pas un département imprenable...rendez-vous en 2027".

