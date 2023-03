Séisme en Turquie et en Syrie : la ville de Laval donne 5.000 euros à deux associations

En début de conseil municipal à Laval, les élus ont voté en faveur de deux subventions à destination de deux associations. La ville souhaite faire un geste envers la Turquie et la Syrie, après le tremblement de terre du 6 février. "Le bilan fait état de plus de 50.000 morts, c'est plus que le nombre d'habitants de Laval" a déclaré Georges Poirier, adjoint à la vie quotidienne et citoyenne.

Ainsi, 3.000 euros seront versés à l'association Cités Unies France qui regroupe des collectivités et qui créée à chaque catastrophe de dimension internationale un fond de solidarité. 2.000 euros seront aussi versés à l'association mayennaise "Les Amis de Tamam", qui est en lien permanent avec des familles syriennes. Cette aide humanitaire a été votée à l'unanimité.