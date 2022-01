"On ne vaccine pas les gens avec la seringue sous la gorge" selon François Ruffin

France Bleu Picardie : Pourquoi avoir voté contre le pass vaccinal ?

François Ruffin : il viendra, comme dit le président de la République, "emmerder" la minorité de Français qui a choisi de ne pas se faire vacciner. Je suis favorable à vaccination car je pense qu'aujourd'hui, ça évite les formes graves. J'ai d'ailleurs fait installer ouvrir au coeur de ma circonscription, à Flixecourt, un centre de vaccination dont j'espère qu'il restera ouvert pour la troisième dose. Il n'y a pas d'ambiguïté là dessus. En revanche, je suis contre le fait qu'on vaccine les gens la seringue sous la gorge, que ça se fasse sous la contrainte, qu'ils n'aient pas le choix. Jusqu'à maintenant, il y avait une alternative qui était de présenter un test pour éventuellement aller dans un bistrot, aller au théâtre, aller au cinéma ou aller à des cérémonies. Maintenant, c'est interdit mais je pense que l'essentiel n'est pas là.

L'essentiel est que l'on fait diversion avec ce projet de loi renforçant les outils de la crise. Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul outil. Il y a des tas d'outils qui sont oubliés. Il y a une tribune signée par une centaine d'universitaires qui est parue hier dans le British Medical Journal, l'un des journal de référence en matière médicale, qui invitait les gouvernements à ne pas tout miser sur le vaccin. Et là, on mise tout là dessus et on fait rien sur le reste. Par exemple, sur les masques FFP2. On sait que ces masques là, ils pourraient diminuer par 80 les risques de contamination. Aujourd'hui, on est en rupture de stock. Il n'y a pas eu de politique là dessus. Sur la filtration d'air dans les écoles, il n'y a pas de purificateur dans les établissements. En France, on investit 30 centimes par habitant sur les purificateurs d'air, tandis qu'on est à 30 fois plus en Allemagne, 40 fois plus en Irlande, 70 fois plus aux Pays-Bas.

Mais comment on fait pour convaincre aujourd'hui ceux qui ne veulent pas se faire vacciner? Vous dites ne pas vouloir que ça soit fait "la seringue sous la gorge", mais comment on fait pour convaincre ces 10% de Français qui ne veulent pas se faire vacciner?

Ce pourcentage est encore plus important chez les personnes qui sont les plus fragiles, c'est à dire notamment les personnes de plus de 80 ans. La France est le dernier pays d'Europe de l'Ouest pour la vaccination des plus âgés. C'est évidemment un public cible parce que là, il y a un bénéfice qui est plus important. Est ce que vous croyez que ces personnes là, elles vont être convaincues d'aller se faire vacciner parce qu'on leur dit qu'elles n'ont pas accès au café, au restaurant ou au cinéma et au théâtre? Non, puisqu'ils ne sortent pas. Ce n'est pas le problème. Vous connaissez mon attachement aux auxiliaires de vie sociale. Elle passe tous les jours chez les personnes âgées. Et bien elles n'ont pas été mobilisées pour aller discuter avec les personnes âgées pour savoir si elles ont envie ou pas de se faire vacciner.

Il y a une crise de l'hôpital

Rendre la vaccination obligatoire, ça n'était pas une solution pour vous ?

Ce n'est pas ce qu'a fait le gouvernement, puisque le choix du gouvernement, c'est de continuer de manière hypocrite à pourrir la vie des gens et à les emmerder au maximum. Je suis contre cette manière de faire. D'autant que pour moi, il y a une responsabilité énorme du gouvernement. La crise de l'hôpital ne date pas de la vague Omicron.

Moi, je me suis rendu à l'hôpital de Péronne avec un médecin réanimateur où il manquait 3,5 postes. Et le gars, il faisait des heures et des heures et des heures. Il avait des poches sous les yeux. Les soignants qui étaient en mal être parce qu'ils avaient le sentiment de mal traiter les patients, parce qu'il y avait des personnes âgées de plus de 80 ans, de plus de 90 ans qui passaient leurs nuits sur des brancards dans les couloirs, avec la lumière dans les yeux. Ils disaient "Jamais je ne voudrais que mes parents, mes grands parents soient traités comme ça". Ça, c'était avant le Covid. Le service des urgences de Senlis, il a fermé définitivement. Il a fermé avant le Covid. Pourquoi ? Parce que le gouvernement, l'an dernier, avait adopté pour moi ce qui est un budget de la honte, en pleine crise Covid. Alors qu'on a dit aux soignants "Vous êtes indispensables, vous aurez la reconnaissance de la nation, il y aura un après pour l'hôpital".

Qu'est ce qu'il a fait le gouvernement? Il a fermé cette année là 5 700 lits d'hôpital. Il en a fermé 500 pendant la crise qui couvait en réanimation. Il a créé zéro postes de réanimateur supplémentaires cette année, là où on leur avait dit "vous êtes importants". Ce qui fait que ça a eu deux effets. Ça a eu pour effet de baisser la digue dans les hôpitaux. Ca fait qu'une vague, qui n'est pas non plus gigantesque aujourd'hui en terme de cas graves, peut passer par dessus cette digue. Mais ça fait aussi un "choc spirituel" pour les soignants qui se disent "mais on nous avait dit qu'il y aurait un après pour l'hôpital alors qu'il n'y a pas d'après pour l'hôpital". D'où une fuite et un découragement. C'est ce qui revient en permanence dans les mots des soignants en permanence.

Donc il y a une stratégie véritable du gouvernement : Plutôt que d'aller regarder les décisions qui ont été prises par le président de la République, de continuer à fermer des lits, de continuer à pas mettre deux postes dans les hôpitaux, on cherche à faire se diviser les gens. Il n'y a pas de vision stratégique. A la place, on installe de la division entre les gens et c'est vraiment quelque chose que je me refuse avec force. Il y a une crise de l'hôpital. Elle n'est pas centralement liée à la crise. Elle est due essentiellement aux décisions du gouvernement de fermeture de lits, alors qu'il aurait dû ouvrir des lits supplémentaires.

Une question politique. Est ce que vous allez vous représenter aux législatives de juin prochain pour poursuivre votre mandat après 2022?

Ecoutez, c'est très vraisemblable. Maintenant, je suis toujours là. Je suis à l'Assemblée, je suis toujours député encore tôt ce jeudi matin pour me battre, simplement pour mettre le gouvernement en cohérence avec ce qu'il a raconté au cœur de la crise, quand il a dit que ce serait une folie de poursuivre la mondialisation et qu'on la poursuit encore à tout crin, qu'on est incapable de rapatrier une production de masse en France. Je suis toujours là aujourd'hui à me bagarrer et jusque fin février, jusqu'à la fin de la session au Parlement. On peut être d'accord ou pas d'accord avec moi, mais on peut être convaincu que je mettrai toute mon énergie à faire mon boulot.