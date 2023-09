Sénat : Jean-Marie Vanlereneberghe n'ira pas au bout de son mandat

A peine réélu pour un 4ème mandat, le sénateur du Pas-de-Calais annonce qu'il n'ira pas à son terme prévu, 2029. "C'est tout à fait envisageable [qu'il transmette le relais] et c'est même un engagement entre nous", admet Jean-Marie Vanlerenberghe reconnaissant une sorte de pacte passé avec Brigitte Bourguignon.

"Je suis un passeur"

"On choisira le moment opportun pour effectuer cette transmission, ajoute le parlementaire. Quelles que soient les fonctions que j'ai occupées, au niveau professionnel ou au niveau politique, on l'a vu à la mairie d'Arras et à la communauté urbaine, j'ai toujours eu à coeur de transmettre dans de bonnes conditions le mandat. Je suis un passeur. Je n'ai pas pris d'engagements mais je les tiens".

Retour dans l'arène pour B. Bourguignon

Le parlementaire Modem assure ne prendre personne de court, affirmant qu'il avait noté noir sur blanc dans sa profession de foi qu'il était "là pour transmettre". Preuve de sa proximité avec l'ancienne députée PS puis LREM du Pas-de-Calais, Brigitte Bourguignon, il était hier soir à la cérémonie où elle était à l'honneur à l'Elysée. Le Président de la République l'a en effet élevée au rang de chevalier de la Légion d'Honneur. Ce nouveau mandat parlementaire permettrait à Brigitte Bourguignon de "remettre les mains" dans la politique après avoir été sèchement battue lors des Législatives 2022 par une candidate RN. Elle est depuis haut fonctionnaire, inspectrice à l'Igas, l'inspection générale des affaires sociales.