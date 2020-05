Les sénateurs normands sceptiques sur le plan de déconfinement de l'exécutif

Le Premier ministre est devant les sénateurs ce 4 mai. Il doit présenter le plan du gouvernement pour le déconfinement ainsi que le projet de loi qui prolonge l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 23 juillet inclus. Ce texte détaille les mesures qui sont prises pour éviter une contamination massive après le 11 mai.

Y figurent des dispositions sur la quarantaine pour les personnes arrivant de l’étranger, sur l’isolement des malades et le traçage des personnes testées positives et de leur entourage.

Le projet ne mentionne pas l’application controversée Stop Covid, qui devait servir à tracer les malades via leur portable. Selon le texte, cette surveillance épidémiologique passera par les agences régionales de santé, l’assurance maladie et les médecins.

Le sénateur PS de la Manche Jean-Michel Houllegatte estime cependant qu'il reste "une ambiguïté qui permet de développer l'application sans qu'il y ait spécifiquement un débat parlementaire sur ce sujet." Un débat "extrêmement important" pour le groupe socialiste au Sénat, au regard "des conséquences" de l'application sur les "libertés individuelles."

Des garanties pour les maires

La question de la rouverture des écoles sera également au programme. Jean-Michel Houllegatte soutient le centriste Hervé Maurey qui veut renforcer la protection juridique des maires.

Le sénateur de l'Eure a déjà soumis une proposition de loi, mais il a aussi déposé deux amendements au texte examiné ce lundi afin de préserver les maires. L'un vise à "limiter leur responsabilité pénale non intentionnelle", et le second conditionne la décision de réouverture d’une école à l’accord du maire.

Une date pour les élections municipales

Les sénateurs évoqueront peut-être un autre projet dans les tuyaux du gouvernement : l’organisation des élections municipales. Si 30 000 communes environ ont choisi leur conseil municipal dès le premier tour le 15 mars dernier, il faudrait toutefois recommencer le scrutin pour 4800 villes.

Dates prévues : les 27 septembre et 4 octobre. L’exécutif n’a pas attendu l’avis du Conseil scientifique qui devait se prononcer fin mai. Une décision qui interroge Céline Brulin, sénatrice communiste de Seine-Maritime.

A ses yeux, il est incohérent de repousser les élections à l'automne mais de commencer à faire revenir les enfants en classe dès le 12 mai. "Je me mets à la place des parents qui sont dans la difficulté de décider s'ils veulent remettre leur enfant à l'école ou pas, dit-elle. C'est quand même contradictoire."