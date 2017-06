Sénatoriales 2017 : François Zocchetto "Je choisis Laval"

Le Maire UDI de Laval a donc annoncé cet après-midi (vendredi 30 juin) qu'il restait Maire de Laval et ne briguait pas un nouveau mandat de Sénateur.

En raison de la loi sur le non-cumul des mandats, François Zocchetto avait donc un choix à faire entre ses deux mandats. L'élu centriste le rappelle d'emblée lors de sa conférence de presse : "lors de la campagne des Municipales de 2014, j'avais dit que si j'étais élu je resterais Maire pendant tout le mandat".

Celui qui est Sénateur depuis 2001 et Président du Groupe Centriste au Sénat assure qu'il n'a jamais envisagé le contraire. Qu'il n'a jamais envisagé de lâcher la Mairie pour repartir dans une bataille des Sénatoriales. Et ceci, malgré les résultats de la Présidentielle, des Législatives et des tensions au sein de son équipe avec le départ de sa première adjointe Samia Soultani-Vigneron (LR) _: "J'ai été Sénateur pendant 16 ans, maintenant place aux autres." _Une décision saluée par le patron du Département, le Centriste Olivier Richefou