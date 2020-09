Sénatoriales 2020 : François Patriat veut garder son fauteuil

Parfaitement conscient de "l'image _vieillotte_" toujours véhiculée par le sénat, le Côte-d'orien, actuel patron des sénateurs En Marche, veut rempiler et continuer à jouer son rôle dans la chambre haute du parlement. Un rôle de contre-pouvoir déterminant, à l'entendre.

Toujours utile

Motivé, il termine une longue campagne, à la manière d'un jeune premier. Mais avec le bagage d'un vieux briscard. Le mandat de trop ? "Cette question je me la suis posée pendant plusieurs semaines. J'en ai parlé avec le chef de l'Etat. J'ai décidé d'y aller, avec trois critères. D'abord la _lucidité, sur la difficulté de la tache, ensuite un peu de courage_ et d'authenticité pour affirmer mes convictions, et ensuite une certaine motivation, parce que si je n'était pas candidat, il risquerait d'y avoir trois sénateurs de l'opposition. Est-ce que c'est vraiment utile ? Je pense que le rôle que j'ai au sénat, le rôle de président de groupe, la proximité avec le chef de l'Etat, _tout cela me permet d'être utile."_

Je fais le bilan de 65 jours de campagne. J'ai parcouru 11.000 kilomètres, j'ai visité 632 communes, j'ai fait presque 600 heures d'entretien. La connaissance de ce territoire, je l'avais avant, je l'ai encore plus.

Élu sénateur avec l'étiquette socialiste, François Patriat défend une cohérence dans son parcours. "D'être d'abord rocardien, puis _strauss-khanien, et aujourd’hui macroniste, c'est la même chose", dit-il. Il se dit par ailleurs très bien accueilli par les élus sur le terrain, dans la grande majorité des cas : "dix m'ont parlé de mon âge, vingt m'ont parlé de Macron. Parce que ce qui intéresse les maires, c'est leurs problématiques sur l'eau, sur la fibre, le patrimoine l'aménagement. Et il savent que sur ces sujets-là, je serai là pour les défendre_ au Sénat."

Bataille compliquée

Lucide, François Patriat sait que la bataille sera serrée jusqu'au bout. "Si j'écoute mes concurrents aujourd'hui, la droite dit qu'elle peut faire trois élus, et la gauche de Madame Popard dit qu'elle peut faire deux élus. Ça fait déjà cinq élus pour trois sièges. Théoriquement, le _couloir est étroit_, mais j'espère bien m'y glisser."