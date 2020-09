Sénatoriales 2020 : la droite et le centre raflent tout en Franche-Comté

Il n'y a plus de sénateur de gauche en Franche-Comté. C'est le résultat le plus évident suite aux sénatoriales qui se sont déroulées ce dimanche pour renouveler 170 sénateurs sur 348.

Deux sièges pour la liste emmenée par Jean-François Longeot

Le centriste Jean-François Longeot, et les LR Jacques Grosperrin et Annick Jacquemet remportent les élections sénatoriales dans le Doubs qui ne compte donc plus de sénateur socialiste. Avec 35,6% des voix la liste emmenée par Jean-François Longeot et Annick Jacquemet remporte même deux sièges.

Alain Joyandet réélu en Haute-Saône

En Haute-Saône, le grand gagnant est le binôme LR Alain Joyandet - Olivier Rietmann. Alain Joyandet est réélu dès le premier tour avec 55,5% des suffrages, Olivier Rietmann au second avec 54,6%. Enfin Le LR Cédric Perrin, est réélu dans le Territoire de Belfort.