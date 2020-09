Sénatoriales 2020 : les résultats pour les deux Charentes

Sénatoriales 2020, les chiffres :

Plus de 2900 grands électeurs étaient appelés à voter dans les deux Charentes. 1793 dans les locaux du musée maritime à La Rochelle, 1171 grands électeurs en Charente. Ce sont les conseillers municipaux départementaux et régionaux qui étaient appelés aux urnes. Un vote obligatoire sous peine d'amende. Le vote se déroulait de 8h30 à 17h30 ce dimanche. Sur les deux Charentes, 5 sièges étaient à renouveler dont 3 en Charente-Maritime.

Sénatoriales 2020, les résultats :

- 17h47 - Pas de grosse surprise en Charente. La sénatrice socialiste Nicole Bonnefoy a été réélue dès le premier tour avec une avance confortable. 673 voix, plus de 60% des voix. La sénatrice va entamer un troisième mandat.

Pour le deuxième siège, et pour succéder à Michel Boutant ( qui va rester simple maire de Chabanais ), au premier tour François Bonneau ( 46,08% ) a pris le dessus sur Jacques Chabot ( 36,18% ), Jérôme Royer ( 33,66% ) ( PS ) et Isabelle Lassalle ( 4,95% ) ( RN ). Les résultats du second tour devraient tomber avant 18 heures 30.

- 17h49 - Les résultats pour la Charente-Maritime sont attendus vers 18 heures 30.

- 18h45 - François Bonneau ( DVD ) est élu pour le deuxième siège de la Charente au Sénat. ( 54,11% ) des voix devant Jérôme Royer ( 41,97% ). Isabelle Lasalle du RN recueille 3,92%.

Tous les résultats nationaux, département, par département sur le site du Sénat.