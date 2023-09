Sénatoriales 2023 dans la Marne : tout ce qu'il faut savoir avant le vote ce dimanche

Après les Ardennes il y a trois ans, c'est au tour de la Marne d'élire ses sénateurs en 2023. Près de la moitié du Sénat (170 sièges sur 348) doit être renouvelée. Les 1.600 grands électeurs de la Marne, c'est-à-dire les élus départementaux et municipaux, sont donc invités à voter ce dimanche 24 septembre pour ce scrutin au suffrage indirect.

Particularité cette année : les trois sièges de sénateurs marnais sont entièrement renouvelés. Les parlementaires en place, Yves Détraigne, Françoise Férat et René-Paul Savary ne se représentent pas. La route est donc libre pour les six listes candidates pour l'élection.

Le point sur les six listes candidates

Parmi ces listes, celle portée par Christian Bruyen. L'actuel président du conseil départemental et ancien maire de Dormans présente une liste d'union de la droite, composée notamment d'Anne-Sophie Romagny, la maire de Bazancourt en numéro 2 et Julien Valentin, maire de Dampierre-sur-Moivre en numéro 3. S'il est élu, Christian Bruyen devra quitter ses fonctions à la tête du département.

La majorité présidentielle, elle, mise sur la liste Horizons portée par Cédric Chevalier. Le maire de Saint-Léonard et conseiller régional a notamment reçu le soutien du créateur et président de ce parti, Edouard Philippe, lors de sa visite à la foire de Châlons-en-Champagne le 6 septembre dernier, et celui d'Arnaud Robinet, le maire de Reims.

Eric Quénard, conseiller municipal d'opposition à Reims et conseiller régional est tête de liste de "La République au cœur des territoires", liste d'union de la Gauche. Un accord sans La France Insoumise qui présente sa propre liste portée par Maxence Laurent appelée "Marne Union populaire écologique et sociale".

Le Rassemblement national, lui, mise sur un visage connu des Marnais : celui d'Anne-Sophie Frigout, tête de liste d'"Au service des communes pour défendre la Marne." L'ancienne députée, dont l'élection a été annulée en janvier dernier et qui a perdu son siège à l'assemblée au profit de Laure Miller souhaite donc retrouver des fonctions nationales rapidement.

Enfin, la liste écologiste "Ensemble, ayons des projets d'avenir !" est portée par Juliette de Causans, déjà candidate aux élections législatives dans les Ardennes, en 2022.

