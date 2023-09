Sénatoriales 2023 dans le Loiret : 2 sièges pour les LR, 1 pour le PS, équilibre politique inchangé

2 nouveaux sénateurs, mais pas de changement politique, voilà l'issue des élections sénatoriales pour le Loiret. Les 1 732 grands électeurs du département ont opté ce dimanche pour la continuité : la droite conserve les 2 sièges qu'elle détenait, et la gauche garde un élu. Le seul changement vient de la décision de ne pas se représenter qu'avaient prise Jean-Noël Cardoux, à droite, et Jean-Pierre-Sueur, à gauche - ils seront remplacés respectivement par Pauline Martin et Christophe Chaillou, tandis que Hugues Saury est réélu.

ⓘ Publicité

Le beau score de la droite loirétaine

Eliminés l'an passé partout dans le Loiret dès le premier tour des législatives , le parti Les Républicains et plus largement la droite locale peuvent afficher un large sourire. Avec 46% des voix, la liste menée par Hugues Saury arrive largement en tête et retrouve le score qu'avait fait la droite en 2017, alors divisée en deux listes. "C'est le signe que la persistance des convictions et un travail sérieux payent en politique, souligne Hugues Saury. La droite dans le Loiret, ce sont d'abord des élus locaux, qui gèrent au quotidien les problématiques de nos citoyens, et ça, les grands électeurs le savent très bien."

Pauline Martin, nouvelle élue au Sénat (elle devra renoncer à ses fonctions de maire de Meung-sur-Loire et de vice-présidente du Département © Radio France - François Guéroult

Pauline Martin, maire de Meung-sur-Loire et vice-présidente du Département du Loiret, va donc faire son entrée au Sénat, "avec beaucoup d'émotion", confie-t-elle. "Ma volonté, c'est avec mon approche un peu cash, ma grande connaissance du terrain (NDLR : Pauline Martin préside par ailleurs l'association des maires du Loiret), c'est de faire bouger les choses, sur tous les sujets qui épuisent les maires aujourd'hui, à commencer par le problème de la désertification médicale." Cela faisait 12 ans qu'il n'y avait pas eu de sénatrice du Loiret - la seule Loirétaine élue au Palais du Luxembourg était jusqu'à présent Janine Rozier (de 2001 à 2011).

La gauche sauve son siège, le RN progresse fortement

C'était l'un des gros enjeux de ce scrutin : la gauche parvient à sauver le siège de sénateur qu'avait conquis Jean-Pierre Sueur en 2001. C'est donc un autre socialiste qui lui succède, Christophe Chaillou. Avec 26% des voix, le maire de St-Jean-de-la-Ruelle est certes très loin du score qu'avait obtenu Jean-Pierre Sueur il y a 6 ans (34,5%), mais il n'a finalement pas trop pâti de la concurrence de la liste de la LFI Karin Fischer (3%). "Le score de ma liste va au-delà de ce qu'on avait imaginé, analyse Christophe Chaillou, beaucoup de grands électeurs ont entendu le message d'équilibre pour notre département tel que je l'ai porté lors de la campagne."

Christophe Chaillou, nouveau sénateur PS du Loiret (il devra renoncer à sa fonction de maire de St-Jean-de-la-Ruelle) © Radio France - François Guéroult

Fédéric Néraud, lui, rate son pari. La liste sans étiquette que menait cet adhérent d'Horizons (le mouvement d'Edouard Philippe), par ailleurs vice-président du Département du Loiret, n'a recueilli que 17%. Peut-être a-t-il pâti des difficultés actuelles de la majorité présidentielle qui ne présentait officiellement pas de candidat. De son côté, Valentin Manent, pour le Rassemblement National, fait plus que tripler le score qu'avait obtenu le parti d'extrême-droite en 2017 : 7,6% des voix contre 2,3%. "C'est le début d'un enracinement, se félicite-t-il, le travail effectué sur le terrain par nos 2 députés porte visiblement ses fruits."