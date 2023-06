Sénatoriales 2023 dans le Loiret : il n'y aura pas de liste majorité présidentielle

Dans trois mois, le dimanche 24 septembre, auront lieu les élections sénatoriales. Et dans le Loiret, ce sera sans la majorité présidentielle. Le parti Renaissance a en effet décidé de ne pas présenter de liste et de ne soutenir aucun candidat. Une décision plutôt étonnante.

Deux listes en 2017, aucune en 2023

Il y a six ans, deux listes aux sénatoriales dans le Loiret se réclamaient en effet de la majorité présidentielle. L'une, officielle, menée par Aline Mériau, l'autre, dissidente conduite par Benoît Lonceint. A l'arrivée, pas d'élu mais près de 10% des voix. Cette année, il n'y aura donc aucune liste majorité présidentielle : c'est d'autant plus paradoxal que le nombre potentiel de grands électeurs qui lui sont favorables est sans doute plus important.

Oui, mais le risque Rassemblement national est lui aussi plus important qu'il y a six ans, explique Nicolas Bertrand, le président du parti Renaissance dans le Loiret. "Certes, notre potentiel électoral sur ce scrutin est plus fort qu'en 2017, puisque nous avons davantage d'élus locaux et donc de grands électeurs, analyse-t-il. Mais est-il suffisant pour nous permettre de remporter un siège ? c'est loin d'être sûr. En revanche, ce qui est sûr, c'est que le risque RN a nettement progressé : le RN a deux députés dans le Loiret, qui labourent le terrain et sont très bien accueillis par les maires des petites communes rurales. Il ne faut pas sous-estimer l'extrême-droite. Si l'on avait présenté une liste, cela aurait ajouté à la dispersion des voix."

Pris de court par l'initiative de Frédéric Néraud

Un risque qu'il faut quand même relativiser : en 2017, le RN avait recueilli 2% des voix aux sénatoriales dans le Loiret. En fait, Renaissance espérait présenter cette année Philippe Nolland, mais le maire de Pithiviers a jeté l'éponge, privilégiant sa mairie. Et le parti a été pris de court par Frédéric Néraud, qui a très vite monté sa propre liste : le vice-président du Département du Loiret est adhérent d'Horizons, le mouvement d'Edouard Philippe - même si officiellement, il n'a pas l'investiture de la majorité présidentielle.

"Nous ne présentons et ne soutenons personne pour ce scrutin' affirme Nicolas Bertrand © Radio France - François Guéroult

Là-dessus, le parti Renaissance est formel : "Frédéric Néraud n'a pas notre soutien et ne l'a d'ailleurs pas sollicité, insiste Nicolas Bertrand. Après, bien sûr qu'il y a sur sa liste des personnalités qui sont proches de notre famille politique, mais chaque grand électeur fera son choix en conscience." Nicolas Bertrand confesse tout de même un regret : qu'il n'y ait pas eu de négociations pour ce scrutin dans le Loiret entre Renaissance, Horizons et le Modem. "C'est un regret, et c'est aussi une leçon à retenir lorsque nous préparerons les échéances suivantes, et notamment les élections municipales de 2026 qui seront pour nous un rendez-vous majeur", conclut-il.