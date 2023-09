Sénatoriales 2023 en Isère : la droite remporte trois sièges sur cinq, la gauche perd un siège

La droite sort renforcée du scrutin 2023 des sénatoriales en Isère. Sur cinq sièges à pouvoir dans le département à l'issue du vote de dimanche 24 septembre, trois reviennent à la liste "L'Isère au Sénat 2023" (divers droite) pour 39,84 % des suffrages exprimés . La tête de liste Michel Savin conserve donc son siège ainsi que Frédérique Puissat. Damien Michallet complète le trio.

Damien Michallet rejoint Michel Savin et Frédérique Puissat au Sénat. © Radio France - Romain Bitot

Ce dernier ne s'imaginait pas rejoindre ses deux colistiers au Sénat : "Je ne pensais pas être devant vous ce soir", confiait-il. "Je suis honoré, remplie d'humilité (...) et si je suis surpris ? Agréablement, bien entendu".

La gauche divisée perd un siège, "Renaissance" conserve le sien

De l'autre côté du spectre politique, la gauche, emmenée par trois listes faisant course à part, a perdu un siège. Seul Guillaume Gontard, écologiste, tête de liste de "(Re)donnons des couleurs au Sénat en septembre 2023" (union de la gauche), est parvenu à conserver son siège de sénateur avec 23,41 % des suffrages exprimés. Malgré tout, il ressort du scrutin avec un goût amer :" Même en ayant fait un appel très tôt au mois de mars pour que la gauche puisse se rassembler pour faire jeu égal avec la droite (...), le résultat c'est qu'on perd une élue communiste du Nord Isère".

Guillaume Gontard (union de la gauche) conserve son siège au Sénat. © Radio France - Lionel Cariou

Pour le compte de la majorité présidentielle, Didier Rambaud a également conservé son siège à la tête de la liste "Pour notre Isère et ses territoires" (divers centre). Le sénateur du parti "Renaissance" a remporté 12,36 % des suffrages exprimés. "C'était clair que pour moi c'était une réélection très très difficile", reconnait-il après coup. "Quand on porte les couleurs de la majorité présidentielle, on a un fort vent de face et les huit listes contre moi avaient toutes de bonnes raisons pour me critiquer sur ce que ne n'avez pas fait le gouvernement".