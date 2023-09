Sénatoriales 2023 en Isère : neuf listes pour cinq sièges

Le Sénat français renouvèle ses membres par tiers tous les deux ans et c'est cette année au tour de notre département. Le scrutin aura lieu le 24 septembre prochain et la préfecture de l'Isère a validé les candidatures ce lundi 11 septembre.

En ce qui concerne les éléments marquants, il faut noter qu'André Vallini n'aura plus de mandat de parlementaire après 26 ans en tant que député puis sénateur de l'Isère. L'ex-président du conseil départemental, et toujours élu au département, ne figure pas parmi les candidats. Ce scrutin, qui ne concerne que les "grands électeurs" (délégués des communes et intercommunalité, élus au département, parlementaires etc...) présente aussi une liste "d'union de la gauche" sans la France Insoumise et sans le soutien du mouvement du président de Grenoble Alpes Métropole Christophe Ferrari, qui font chacun liste à part.

Les sortants :

Aujourd'hui les titulaires des cinq sièges de sénateurs de l'Isère sont : André Vallini (socialiste), Guillaume Gontard (écologiste), Michel Savin (LR), Frédérique Puissat (LR) et Didier Rambaud (majorité présidentielle).

Les candidats 2023 :

Liste L'Isère au Sénat 2023 (classification officielle "divers droite") :

Michel Savin

Frédérique Puissat

Damien Michallet

Annick Merle

Philippe Guerin

Anne Gerin

Thierry Kovacs

Liste Pour notre Isère et ses territoires (divers centre) :

Didier Rambaud

Anne-Sophie Chardon

Philippe Genty

Florence Jay

Emmanuel Serre

Christine Jardat

Olivier Althuser

Liste La vraie droite et les indépendants au Sénat (divers droite) :

Gérard Dezempte

Frédérique Point

Gérard Simonet

Muriel Burgaz

Quentin Feres

Amélie Jullien

Stéphane Blanchon

Liste Ensemble pour une démocratie pleine (divers centre) :

Frédéric Robin

Armelle Mahul

Alain Dias

Karima Poloce

Philippe Mounier-Vehier

Patricia Robin

Melvyn Rodrigues

Liste Isère union populaire écologique et sociale (France Insoumise) :

Alban Rosa

Myriam Thieulent

Cédric Deglise

Sandrine Nosbé

Alan Confesson

Coline Pissard-Gibollet

Allan Brunon

Liste Ensemble pour nos territoires (divers droite) :

Isabelle Nuel

Christian Burdet

Nadine Nicolas

Philippe Garrigos

Béatrice Dumas

Christian Faye

Anne-Marie Millot épouse Biot

Liste Au service des communes pour défendre l'Isère (Rassemblement National) :

Alexandre Moulin-Comte

Christel Dupré

Jérôme Santana

Aurore Meyrieux

Alexis Jolly

Alison Olagnon

Thomas Gagnieu

Liste Pour l'Isère des Territoires (divers gauche) :

Jean-Yves Brenier

Cyrille Plenet

Patrick Blandin

Françoise Lannoy

Denis Molliere

Coraline Saurat

Christophe Ferrari

Liste (Re)donnons des couleurs au Sénat en septembre 2023 (Union de la gauche) :