Sénatoriales 2023 : les candidats en campagne dans les Hautes-Pyrénées et Pyrénées-Atlantiques

Faire campagne pour les élections sénatoriales est un peu différent que pour une élection au suffrage universel direct. Moins médiatique, elle se déroule davantage entre élus puisque ce sont les grands électeurs (conseillers régionaux, départementaux, élus municipaux...), qui s'exprimeront le 24 septembre prochain afin de renouveler de moitié le Sénat. Dans les Pyrénées-Atlantiques et dans les Hautes-Pyrénées, certains font le tour des mairies afin d'aller chercher des voix.

ⓘ Publicité

Le tour des mairies de Maryse Carrère (PRG), sénatrice sortante et candidate à sa réélection, a commencé le 15 juin dernier. Du lundi au samedi, elle s'atèle à aller à la rencontre des élus pour présenter son bilan, et discuter des problématiques que rencontrent les élus municipaux. Dans les petites communes du département, souvent, seul le maire est un grand électeur. "Chaque voix compte, explique-t-elle à la sortie d'un entretien d'une heure avec le maire de Pintac. La voix du maire de Pintac vaut celle du maire de Tarbes". La sénatrice enchaîne ensuite ce samedi avec une visite dans la commune d'Oroix. Une heure de discussion avec le maire, autour de quelques gâteaux. Maryse Carrère connaît bien les élus qu'elle rencontre, puisqu'elle a elle-même été maire de Lau-Balagnas de 2001 à 2017. C'est aussi l'occasion de leur présenter son nouveau suppléant, Pierre Abadie, agriculteur de 36 ans et adjoint au maire de Castelnau-Magnoac.

Les maires de Pintac et Orois ont aussi reçu la visite de l'autre sénatrice sortante, Viviane Artigalas. Ils devront élire deux futurs sénateurs fin septembre. Ils assurent que ces visites comptent dans leur choix. "Je recevrai tous ceux qui me le demandent", assure l'édile d'Orois, Michel Suzac. Pour le vote ensuite, "on verra", explique celui de Pintac. Ce qui est sûr c'est que les deux iront mettre un bulletin dans l'urne, puisque le vote est obligatoire pour cette élection.

Dans les Pyrénées-Atlantiques, Max Brisson, lui aussi sénateur sortant, fait un tour des communes du département. Il fait des allers-retours entre le Béarn et la Bigorre depuis le mois de juin, "sept, huit, neuf mairies par jour", explique-t-il. En une heure, il assure faire le tour des sujets qui font l'actualité des communes. "C'est une campagne particulière, on est loin de la politique politicienne, de ce qu'on voit à la télévision, c'est une campagne de contacts personnels. Il n'y a pas de meeting, pas d'affiche, pas de réunion. Il n'y a pas non plus de polémique et c'est tant mieux. Ce sont des élus qui parlent avec d'autres élus de leurs problèmes, parce que le Sénat est la chambre des collectivités. C'est une assemblée où on écoute beaucoup les élus".

Les candidats doivent officiellement déposer leurs candidatures du 4 au 8 septembre prochain.

Les candidats dans les Hautes-Pyrénées

Maryse Carrère (sortante) PRG

Charles Rocheteau LFI

Clément Artigue EELV

Viviane Artigalas (sortante) PS

Jean Marc Delcasso Renaissance

Jacques Béhague LR

Les candidats dans les Pyrénées-Atlantiques

Max Brisson (sortant) LR

Marc Gairin Reconquête

Frédérique Espagnac (sortante) PS

Denise St Pé (sortante) Modem

Sandra Pereira Ostanel LFI

François Verrière RN