Sénatoriales 2023 : six listes pour cinq sièges

Six listes ont été déposées en préfecture pour ces élections sénatoriales en Loire-Atlantique. Le département fait partie de ceux concernés par le scrutin du 24 septembre. Le Sénat est en effet renouvelé par moitié tous les trois ans. 170 sénateurs vont ainsi être élus pour un mandat de six ans renouvelable.

ⓘ Publicité

La Vendée, dont les sénateurs ont été élus en 2020, n'est pas concernée cette fois. Le scrutin indirect est réservé aux "grands électeurs", c'est-à-dire les maires, les conseillers municipaux délégués, conseillers départementaux, régionaux, députés et sénateurs. Il y a en a précisément 3087 dans le département de Loire-Atlantique. Le vote a lieu de 8h30 à 17h30 au sein de la préfecture.

Trois sortants en lice

Au total, six listes sont en lice en Loire-Atlantique pour siéger au palais du Luxembourg. Les sénateurs sortants sont : Ronan Dantec (ECO), Joël Guerriau (UDI), Laurence Garnier (LR), Michelle Meunier (PS) et Yannick Vaugrenard (PS). Si les trois premiers se représentent, les deux élus socialistes tirent leur révérence.

À droite, la sortante, Laurence Garnier fait pour la première fois campagne sous son nom (elle avait succédé en cours de mandat à Christophe Priou démissionnaire et qui avait mené la liste il y a six ans, elle était la suivante sur la liste). Encartée chez Les Républicains, la nantaise, prend comme numéro 2 Maurice Perrion, le président de l'association des maires de Loire-Atlantique. Ce qui peut peser dans un scrutin comme celui-là.

Autre tête de liste, Joël Guerriau centriste, "indépendant", venu de la droite, revendique à la fois sa liberté, mais également le soutien de l'ancien Premier ministre Edouard Philippe. Lui s'appuie sur la co-présidente de l'association des maires ruraux, Marie-Pierre Guérin qui est sa "numéro 2".

En face, la gauche qui détient trois des cinq sièges à ce jour, arrive en ordre dispersé : l'écologiste sortant Ronan Dantec et la socialiste Karine Daniel ont réussi, non sans mal, au cours de l'été à faire liste commune, mais cette alliance a fait bondir Philippe Grosvalet. L'ancien président du département, ex-socialiste, sort de sa retraite et se lance lui aussi dans la course.

Quant aux "insoumis", inexistant au Sénat, ils tentent leur chance derrière le rezéen, Maxime Viancin. Enfin, le patron du Rassemblement National dans le département, Gauthier Bouchet mène également sa liste.

Les résultats seront transmis par mail, à l'issue de la proclamation des résultats et mis en ligne sur le site des services de l’État en Loire-Atlantique.