Sénatoriales : Alain Berthéas présente sa liste LREM dans un contexte confus à droite

Après avoir annoncé sa candidature au coeur de l'été, le Président de l'agglomération Loire-Forez présente sa liste pour les élections sénatoriales. Il a obtenu l'investiture LREM, mais ne l'affiche pas sur ses affiches de campagne.

Alain Berthéas a présenté ce lundi sa liste pour les prochaines élections sénatoriales du 24 septembre. Le Président de l'agglomération Loire-Forez, dirigeant de l'entreprise Sigvaris, ambitionne de rejoindre le Palais du Luxembourg en octobre prochain. Les quatre postes de sénateurs sont à renouveler dans la Loire et il y a embouteillage à droite et au centre-droit avec pas moins de quatre listes annoncées : Bernard Bonne le président du Conseil Départemental, Bernard Fournier sénateur sortant, Jean-François Barnier le maire du Chambon Feurgerolles, et donc Alain Berthéas.

Division à droite et au centre-droit

Alain Berthéas est soutenu par le Parti Radical et surtout par La République En Marche, la formation du Président de la République. Mais il n'est pas soutenu par l'UDI dont il est pourtant membre. Il n'a pas pu s'entendre avec les autres représentants et est donc parti seul.

"J'avais émis l'hypothèse d'une candidature aux sénatoriales il y a quelques temps. J'ai discuté de ça au sein de l'UDI, du parti radical, j'ai rencontré d'autres élus parmi les Républicains notamment. J'ai constaté que nous n'arrivions pas à un terrain d'entente. Et un jour, j'ai été contacté très simplement par des élus de LREM que je connais depuis un certain nombre d'année, qui savent quel est mon engagement en tant que Président d'agglomération, et qui ont pu mesurer que j'ai toujours privilégié un engagement qui va au-delà des clivages" (Alain Berthéas)

Sur la liste d'Alain Berthons on trouve Sandrine Colombat première adjointe au Coteau, Georges Bernat le maire d'Amions, Michèle Bisaccia la première adjointe de Saint-Priest en Jarez, et deux personnalités non élues : Brice Larcher et Sylvie Blanchon.

S'il est élu le 24 septembre et comme Bernard Bonne le Président du département, en vertu de la loi sur le non-cumul des mandats, Alain Berthéas devra quitter la Président de l'agglomération Loire-Forez.