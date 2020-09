Dans la Vienne Yves Bouloux et Bruno Belin sont élus dans un fauteuil dès le 1er tour comme Philippe Mouiller dans les Deux-Sèvres. En revanche il aura fallu le second tour pour élire le 2ème sénateur deux-sévrien Gilbert Favreau

Sénatoriales : Bouloux, Belin dans la Vienne et Mouiller et Favreau dans les Deux-Sèvres

Yves Bouloux, (LR) qui avait alors récupéré le siège de Jean-Pierre Raffarin, a été reconduit à la Haute Assemblée. Il aura à ses côtés Bruno Belin. Le président (DVD) du département de la Vienne a été très largement plébiscité. Les deux candidats et leurs suppléantes ont largement mené campagne ces derniers mois en rendant visite à de très nombreuses communes du département. Finalement c'est plus la facilité avec laquelle Bruno Belin (767 voix) et Yves Bouloux (714 voix) ont été élus que le résultat final qui interpelle. A gauche Gisèle Jean obtient 352 voix, l'écologiste Thierry Perreau 285 voix et Arnaud Fage, candidat RN 34 voix.

Bruno Belin et Yves Bouloux © Radio France - vincent Hulin

Dans les Deux-Sèvres, Philippe Mouiller, sénateur sortant a remporté le suffrage dès le 1er tour avec 753 voix soit 68% des suffrages malgré la présence de 9 autres candidats.

Philippe Mouiller - PM

A l'issue du 1er tour, la conseillère régionale socialiste et patronne du PS deux-sévrien Nathalie Lanzi arrivait en 2ème position (329 voix) devant Gilbert Favreau, président LR du département des Deux-Sèvres (266 voix). Puis l'écologiste Nicolas Gamache (250) le centriste Xavier Argenton (191) la journaliste et candidate indépendante Cécilia Rochefort (86) l'ex PS Rodolphe Challet (71) Christine Heintz (LREM) (58) Arnaud Humbert (RN) (20) et enfin Cyril Giraud (divers droite) (4).

D'où la nécessité de la tenue d'un second tour ce dimanche après-midi. Et c'est Gilbert Favreau qui l'emporte avec 424 voix contre 385 pour Nathalie Lanzi, (de son côté Xavier Argenton ayant accepté de se retirer au profit de Gilbert Favreau.)